NBA

NBA : Terrible nouvelle pour LeBron James et les Lakers

Publié le 10 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Battus par les Clippers (114-101) dans la nuit de mercredi à jeudi, les Lakers comptent neuf défaites pour deux victoires depuis le début de la saison. Mais dans le derby de Los Angeles, les Angelinos ont également perdu LeBron James, contraint de quitter ses coéquipiers en raison d’une blessure à l’aine.

Le cauchemar continue pour les Lakers. Opposés aux Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi, LeBron James et ses coéquipiers se sont une nouvelle fois inclinés (114-101). La neuvième défaite de la saison pour les Angelinos , qui ne totalisent que deux victoires. La franchise de Los Angeles pointe à la 14e place de la conférence Ouest, avec le même nombre de succès que les derniers, les Houston Rockets. En plus de cela, les Lakers ont également perdu LeBron James.

NBA : En pleine polémique, Kyrie Irving est attendu au tournant https://t.co/duij048ItB pic.twitter.com/WgKyLJ782e — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

LeBron James s’est blessé

Dans le quatrième quart-temps, le King a dû céder sa place après avoir ressenti une douleur à l’aine. LeBron James n’a pas pris de risque et s’est directement dirigé vers les vestiaires. Une blessure qui ressemble à celle dont il avait déjà été victime lors de la saison 2018-2019. Il s’est tout de même voulu rassurant : « Je me sens bien, en dehors de la blessure. On aura des images demain, mais je n'ai rien fait d'extrême sur cette action. Quand j'ai atterri, j'ai senti un petit spasme ou une tension dans l'aine. Donc je suis sorti sur l'action suivante. Le même problème qu'en 2018-2019 ? Ce n'est pas aussi sérieux », a-t-il confié, dans des propos relayés par Basketsession .

Un trade à venir aux Lakers ?

Reste à savoir pendant combien de temps les Lakers devront se passer de LeBron James, qui avant de quitter le parquet comptait 30 points inscrits à 12/22 aux tirs. Désormais utilisé en sortie de banc, Russell Westbrook retrouve un peu des couleurs ces derniers temps, mais cela reste encore insuffisant pour permettre à son équipe de sortir la tête de l’eau. Les rumeurs autour d’un trade du meneur âgé de 33 ans sont toujours présentes, tout comme celles concernant Anthony Davis.