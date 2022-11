NBA

NBA : En pleine polémique, les Nets fixent les conditions pour le retour de Kyrie Irving

Publié le 6 novembre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Suspendu par sa franchise pour avoir partagé sur les réseaux sociaux un film dont le contenu est jugé antisémite, Kyrie Irving sait ce qu’il doit faire pour revenir sur les parquets de NBA. En effet, les Brooklyn Nets ont fixé six conditions dont il doit s’acquitter s’il souhaite faire son retour.

Kyrie Irving sait ce qu’il lui reste à faire. Le meneur de 30 ans a été suspendu par les Nets pour minimum cinq rencontres. Sur les réseaux sociaux, il avait partagé un film dont le contenu a été jugé complotiste et antisémite. Si Brooklyn n’avait pas souhaité le suspendre dans un premier temps, la franchise new-yorkaise n’a pas eu d’autre choix face à la réticence de Kyrie Irving à présenter ses excuses. Une suspension qui pourrait se prolonger, car les Nets ont mis en place une liste de tâches à réaliser pour que leur joueur soit réintégré.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team: - Apologize/condemn movie- $500K donation to anti-hate causes- Sensitivity training- Antisemitic training- Meet with ADL, Jewish leaders- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding — Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2022

Irving suspendu minimum cinq rencontres

The Athletic et ESPN ont révélé un document qui détaille les conditions pour le retour de l’ancien meneur des Cavaliers sur les parquets de NBA. Pour commencer, il devra présenter ses excuses pour avoir posté un lien vers le film le 27 octobre, condamner le contenu préjudiciable et faux et préciser qu'il n'a pas de convictions anti-juives. Deuxièmement, il faudra qu’il aille au bout des mesures anti-haine sur lesquelles lui, les Nets et l'Anti-Defamation League se sont mis d'accord dans leur communiqué commun du 2 novembre - y compris un don de 500 000 dollars pour des causes et des organisations qui travaillent à l'éradication de la haine et de l'intolérance dans les communautés.

Six conditions pour son retour

Ensuite, il doit compléter la formation de sensibilisation créée par les Nets, puis suivre une formation contre l’antisémitisme et le discours de haine conçue par la franchise. Il devra par la suite rencontrer des représentants de l'Anti-Defamation League, ainsi que des leaders de la communauté juive de Brooklyn. Enfin, après avoir suivi les étapes 1 à 5, il sera demandé à Kyrie Irving de rencontrer le propriétaire Joe Tsai et les principaux responsables de la franchise pour leur montrer les leçons apprises, leur faire comprendre la gravité du préjudice causé par cette situation et leur donner l'assurance que ce type de comportement ne se reproduira pas. Reste désormais à savoir s’il acceptera de cocher toutes ces conditions. Dans le cas contraire, on pourrait ne pas revoir Kyrie Irving sous le maillot des Nets.