NBA

NBA : Irving en pleine polémique, les Nets prennent une décision fracassante

Publié le 4 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Au cœur d’une énorme polémique après avoir mis en avant un film à caractère antisémite, les justifications de Kyrie Irving devant la presse n’ont pas convaincu les Nets. Ces derniers ont décidé de le suspendre pour une durée d’au minimum cinq rencontres. Par la suite, le meneur âgé de 30 ans a fini par s’excuser sur les réseaux sociaux.

La polémique continue de grandir pour Kyrie Irving. Dans l’œil du cyclone après avoir mis en avant le film « Hebrews to Negroes : Wake Up Black America », un long-métrage sorti en 2018, jugé antisémite et complotiste, les Nets avaient décidé d’adopter la voie de l’éducation : « Je suis déçu de voir que Kyrie semble soutenir un film basé sur un livre rempli de désinformation antisémite. Je veux avoir une discussion avec lui et m’assurer qu’il comprend que c’est blessant pour nous tous, et qu’en tant qu’homme de foi, il est mal de promouvoir la haine basée sur la ‘race’, l’ethnie ou la religion. Cela dépasse les frontières du basket », avait confié Joe Tsai, propriétaire de la franchise, sur Twitter . Adam Silver, patron de la NBA, avait décidé de rencontrer Kyrie Irving, qui de son côté avait versé un don de 500 000€ à des associations œuvrant contre la haine et l’intolérance.

Les Nets suspendent Irving

Mais alors qu’il a eu l’opportunité de s’excuser publiquement face à la presse, l’ancien joueur des Cavaliers et des Celtics ne l’a pas fait. Dans ces conditions, les Nets ont décidé de le suspendre pour une durée d’au minimum cinq rencontres. « C es derniers jours, nous avons multiplié les essais pour tenter de travailler avec Kyrie Irving afin qu’il comprenne le danger et les blessures qu’ont pu engendrer ses propos ainsi que ses actions, qui ont commencé en faisant la publicité d’un film contenant une haine antisémite extrêmement perturbante. Nous pensions que prendre le chemin de l’éducation dans cette situation était la bonne solution, et nous pensions que nous avions réalisé des progrès au travers de notre communiqué joint pour éradiquer la haine et l’intolérance. Nous avons été choqués aujourd’hui, en voyant qu’une opportunité se présentait lors d’une session média, de voir que Kyrie refusait d’affirmer qu’il n’a pas de croyance antisémite, et qu’il ne reconnaissait pas le contenu spécifiquement haineux de ce film. Ce n’est pas la première fois qu’il a eu la possibilité de clarifier la situation, et qu’il a échoué en ce sens. Un tel échec, de désavouer l’antisémitisme lorsqu’une opportunité claire de le faire, est profondément troublant, et cela constitue un comportement au détriment de notre équipe. Par conséquent, nous pensons que Kyrie n’est actuellement pas en mesure d’être associé avec les Brooklyn Nets. Nous avons décidé qu’il écoperait d’une suspension sans salaire, jusqu’à ce qu’il satisfasse une série de mesures qui adressent la nature blessante de son comportement, et la période de cette suspension sera de minimum 5 rencontres », a déclaré Brooklyn via un communiqué.

Statement from the Brooklyn Nets pic.twitter.com/699px8XYpx — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 4, 2022

Irving présente enfin ses excuses