NBA : En pleine polémique, Kyrie Irving se fait incendier

Publié le 3 novembre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Après avoir fait la promotion d’un film à connotation antisémite et complotiste sur les réseaux sociaux, Kyrie Irving se retrouve logiquement au coeur d’une énorme polémique. La NBA n’a pas encore prononcé la moindre sanction à l’égard du joueur des Nets. Charles Barkley n’a alors pas manqué de critiquer le laxisme de la ligue en taclant le meneur de 30 ans.

Depuis quelques jours maintenant, Kyrie Irving est au coeur d’une nouvelle polémique. Sur les réseaux sociaux, la star des Nets a fait la promotion du film « Hebrews to Negroes : Wake Up Black America ». Cependant, ce long métrage sorti en 2018 a été jugé antisémite et complotiste. Pour le moment, la NBA n’a qu’envoyé un message à Kyrie Irving à travers un communiqué, sans prononcer de sanction pour autant.

«Kyrie Irving aurait dû être suspendu»

Ainsi, Charles Barkley a réclamé la suspension du meneur de jeu des Nets au micro de TNT , critiquant au passage le laxisme de la ligue : « La NBA a raté son coup. Je pense que Kyrie Irving aurait dû être suspendu. Adam Silver aurait dû le suspendre. Adam est juif. Tu ne peux pas prendre mes 40 millions de dollars et insulter ma religion. Tu peux m'insulter moi, c'est ton droit. »

