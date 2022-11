NBA

NBA : Coup de tonnerre pour l'avenir de LeBron James ?

Publié le 1 novembre 2022 à 14h35

Thibault Morlain

A 37 ans, LeBron James voit bien évidemment la fin de sa carrière se rapprocher. Pour autant, avant de raccrocher, la star des Lakers souhaite réaliser un rêve. Il l'a déjà expliqué, LeBron James voudrait jouer au moins une saison avec son fils Bronny en NBA. Mais voilà que ce projet pourrait sérieusement prendre du plomb dans l'aile. Explications.

LeBron James vient donc de repartir pour une 20ème saison en NBA. La star des Lakers est toujours présente, malgré ses 37 ans. Il faut dire que le King n'entend pas racrocher de sitôt. La raison ? Sa volonté d'évoluer au moins un an avec son fils, Bronny, en NBA et ce peu importe dans quelle franchise. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », assurait ainsi LeBron James à propos de sa volonté d'évoluer avec Bronny.

Bronny James encore loin de la NBA ?

A 18 ans, Bronny James, qui évolue aujourd'hui encore en high school, est donc très attendu en NBA. Toutefois, on pourrait bien ne pas le voir de sitôt fouler les parquets des plus grandes franchises américaines. En effet, pour voir Bronny James, il pourrait falloir être patient. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Dana O’Neil, journaliste pour The Athletic , rapporté par Parlons Basket : « La plupart des coachs et des scouts expliquent que Bronny n’est pas encore prêt pour la NBA. Qu’il ne le sera qu’après 2 ou 3 saisons en plus. Il pourrait se développer au niveau d’un joueur NBA, mais l’idée générale est que cela va prendre encore beaucoup de temps. Ils indiquent que Bronny a besoin de jouer contre de meilleurs joueurs pour réussir, pour se rater, s’ajuster, grandir ».

Quel choix de carrière ?