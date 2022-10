NBA

NBA : La punchline de LeBron James sur les déboires des Lakers

Publié le 25 octobre 2022 à 08h35

Thomas Bourseau

Les Los Angeles Lakers semblent suivre le même chemin que la saison passée. En trois rencontres, la bande de LeBron James s’est inclinée à trois reprises et affiche un pourcentage de réussite au tir à 3 poins abyssal. De quoi pousser King James à lâcher un constat cru.

Battus pour la troisième fois en autant de matchs depuis le début de cette saison régulière, les Los Angeles Lakers n’ont pas brillé par leur adresse au cours du revers concédé dimanche soir face aux Portland Trail Blazers (106-104). Malgré les 31 points de LeBron James et les 22 points d’Anthony Davis, les Angelinos n’ont pas pu arracher la victoire.

Deuxième pire pourcentage au tir à 3 points de l’histoire

Et il se pourrait que la défaite des Lakers face aux Portland Trail Blazers se justifie notamment en raison de leur manque d’adresse au tir. Et ce défaut suit les Lakers depuis le début de la saison. En l’espace de trois rencontres, les Angelinos n’ont réussi que 25 de leurs 118 tentatives à 3 points. Depuis les débuts de la NBA, plus de 6000 franchises ont réussi 100 tirs à trois points sur une période de 3 matchs comme Parlons-Basket l’a rapporté ces dernières heures. Les 21,2% des Lakers est le deuxième pire pourcentage de l’histoire derrière les 21% des Atlanta Hawks.

«On n’arriverait même pas à lancer une pièce d’un centime dans l’océan»