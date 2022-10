NBA

NBA : LeBron James plombé par cette star de la NBA ?

Publié le 24 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Depuis de nombreuses années maintenant, LeBron James domine la NBA d’une main de maître. Drafté en 2003, le King a pris part à sa 20e saison au sein de la ligue américaine. Cependant, une question demeure dans l’esprit de Chauncey Billups. Le coach des Trail Blazers se demande si Carmelo Anthony aurait été en mesure de freiner LeBron James.

Cette saison, LeBron James a pris part à son 20e exercice en NBA. À 37 ans, le King affiche une longévité impressionnante. La star des Lakers est toujours aussi importante et impressionnante au sein de la ligue américaine. Dès son arrivée chez les Cleveland Cavaliers en 2003, LeBron James a montré qu’il avait tout d’un grand. LBJ a rapidement pris le contrôle de la NBA. Mais une question demeure dans l’esprit de Chauncey Billups.

Mr. Big Shot pic.twitter.com/IztpBDvqjf — James Burnes (@JamesBurnes8) September 21, 2022

«Je trouvais que notre équipe était parfaitement construite pour accueillir Melo»

Carmelo Anthony a débarqué en NBA en même temps que LeBron James. S’il affichait un potentiel monstrueux, le joueur d’aujourd’hui 38 ans s’est montré moins dominateur que le King . Mais Chauncey Billups, MVP des Finales 2004 et aujourd’hui entraîneur des Portland Trail Blazers, se demande si la carrière de Carmelo Anthony aurait été différente s’il avait été drafté par les Detroit Pistons à l’époque. « Nous pensions tous que nous allions prendre Melo. Nous étions tous partants, Melo c’était Melo. C’était parfait. L’année d’avant, nous avions sélectionné Tayshaun Prince et il aurait pu être le parfait 6ème homme, le couteau suisse qui peut tout faire. Je trouvais que notre équipe était parfaitement construite pour accueillir Melo » explique-t-il dans des propos rapportés par Parlons Basket .

Carmelo Anthony pour empêcher LeBron James de dominer la NBA ?