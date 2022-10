NBA

NBA : Coup de tonnerre pour LeBron James ?

Publié le 20 octobre 2022 à 14h35

Thomas Bourseau

LeBron James (37 ans) se trouve au crépuscule de sa riche carrière. Pour autant, celui qui est surnommé King James semble être prêt à repousser les limites en continuant à jouer au plus haut niveau. Il se pourrait cependant que ce ne soit pas aux Los Angeles Lakers à cause de la sensation française Victor Wembanyama.

LeBron James soufflera sa 38ème bougie le 30 décembre prochain. Cependant, son contrat avec les Los Angeles Lakers court jusqu’en juin 2024, avec une énième saison en option si les différentes parties étaient d’accord pour continuer l’aventure ensemble. Franchise player des Angelinos , LeBron James semble être l’une des seules figures de la ligue à être intouchable sur le marché des trades. Mais avec l’imminente arrivée du pivot français Victor Wembanyama (18 ans) en NBA, le statut de King James pourrait en prendre un coup.

«Je ne peux pas mettre LeBron James dans cette conversation, juste à cause de son âge»

Comme Basketsession l’a relayé ces dernières heures, David Aldridge est allé à la pêche aux informations auprès d’un membre du front office d’une franchise NBA. Les plus grandes figures de proue de la NBA n’auraient rien à craindre comme c’est le cas pour Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Nikola Jokic et Stephen Curry. Pour ce qui est de LeBron James, la donne serait bien différente. « Qui je ne traderais pas ? Vous avez Durant. Vous avez Giannis. Je ne peux pas mettre LeBron James dans cette conversation, juste à cause de son âge. Curry. Jokic. Et Embiid. Je dirais que, à l’intérieur de votre franchise, vous devez avoir cette discussion concernant ces joueurs. Je ne dis pas que je le ferais. Mais je pense que pour ces cinq-là, la question se pose. ».

La NBA est unanime, le successeur de LeBron James est déjà trouvé https://t.co/oDXi8gDYKj pic.twitter.com/xJLjuxhRis — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

LeBron James rêve de jouer avec son fils Bronny