NBA : Tombeur des Lakers de LeBron James, Stephen Curry s’enflamme pour les Warriors

Publié le 20 octobre 2022 à 02h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur des Los Angeles Lakers quatre mois après leur sacre contre les Boston Celtics, les Golden State Warriors ont parfaitement entamé cette nouvelle saison NBA. Après seulement un match, Stephen Curry a déjà affiché sa confiance vu la profondeur de banc dont dispose Golden State. De son côté, Steve Kerr se réjouit mais préfère rester prudent.

Quatre mois après le sacre en Finales NBA contre les Boston Celtics, les Golden State Warriors ont ouvert cette nouvelle saison. Pour cette première, la franchise californienne accueillait les Los Angeles Lakers de LeBron James, en quête de renouveau après une saison très difficile. Mais face aux Warriors, LeBron et sa bande n’auront pas fait le poids. Grâce à une grosse performance de Stephen Curry, les Dubs ont déroulé pour s’imposer assez largement (123-109).

Stephen Curry est confiant

Cette nouvelle saison démarre seulement que Stephen Curry affiche déjà sa confiance, notamment au niveau de son effectif. « Avec onze joueurs différents qu’on peut utiliser, on va pouvoir avoir plusieurs combinaisons soir après soir, surtout en début de saison pour développer notre alchimie. On va tenter des choses, faire des expérimentations », lance le meneur des Warriors dans des propos relayés par Basket USA .

Cette nuit, @StephenCurry30 a débuté sa 14ème saison sous les couleurs des @Warriors Il dépasse ainsi Chris Mullin pour le plus grand nombre de saisons jouées dans l'histoire de la franchise 🙌 pic.twitter.com/EAXJPA8nAK — NBA France (@NBAFRANCE) October 19, 2022

