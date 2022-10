NBA

NBA : Une saison en enfer pour LeBron James ?

Publié le 18 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Après une saison régulière bien en deca des attentes, les Lakers de LeBron James seront attendus au tournant. De plus, l'équipe n'a pas connu le remaniement prévu et les premiers matchs de présaisons sont très inquiétants. Une nouvelle saison galère est-elle à prévoir pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire ?

La NBA reprendra ses droits dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 octobre et de gros doutes subsistent sur ce qui attend les Lakers. La saison passée, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour les play-offs et rien ne s'est passé comme prévu durant l'intersaison. La franchise est en pleine crise sportive et LeBron James pourrait en faire les frais.

Que se passe-t-il chez les Lakers ?

La saison passée, les Lakers de Los Angeles sont passés à côté de leur sujet. Seulement 11èmes de la conférence ouest avec un terrible ratio de 33 victoires pour 49 défaites, les coéquipiers de LeBron James ne s'étaient pas qualifiés en play-offs. Alors, du mouvement était attendu cet été afin de renforcer l'effectif. Le départ de Russell Westbrook ne faisait aucun doute mais l'ancien du Thunder d'Oklahoma sera encore là l'année prochaine. La recrue star est Patrick Beverley, mais il est déjà âgé de 34 ans. Dernièrement, le journaliste d’ ESPN Dave McMenamim, rapportait que les Lakers seraient en train de douter d’Anthony Davis, l'un des hommes forts du titre acquis en 2020 à cause de ses nombreuses blessures. Enormément de questions se posent autour des Lakers de James qui ont raté leur présaison.

Une gifle reçue en présaison