NBA

NBA : Shaquille O’Neal lance un énorme défi au prodige Wembanyama

Publié le 18 octobre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est la nouvelle sensation du basket français. À 18 ans, le pivot des Metropolitans 92 affole déjà la NBA. Le Français est très attendu pour ses débuts au sein de la ligue américaine. Même Shaquille O’Neal trouve Victor Wembanyama très prometteur. D’ailleurs, la légende des Lakers n’a pas manqué de lui lancer un énorme défi.

Il n’a pas encore rejoint la ligue qu’il affole déjà la NBA. À 18 ans, Victor Wembanyama est une véritable sensation du basket. Le pivot français de 2 mètres 19 est éblouissant et montre un énorme potentiel. L’attente est déjà très grande autour du joueur des Metropolitans 92, lui qui est fortement pressenti pour être le 1st pick de la draft 2023. Victor Wembanyama est un véritable phénomène du basket français. Et comme le jeune pivot de 18 ans est très prometteur, certaines légendes de la NBA n’hésitent pas à le challenger.

Wembanyama, déjà au cœur d’une polémique en NBA ? https://t.co/xrS1RexgHL pic.twitter.com/Z4xUI4Dj2k — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

«Ce n’est pas le futur Shaq»

Ainsi, Shaquille O’Neal a affirmé dans des propos rapportés par Parlons Basket que Victor Wembanyama était déjà un grand joueur : « Je l’ai vu jouer l’autre jour. C’est un joueur très impressionnant. Il met des jumpshots, il domine dans la raquette... Il sera probablement le 1st pick. C’est sûrement le meilleur joueur venant de France. Non, ce n’est pas le futur Shaq, mais il pourrait certainement être le premier Victor. C’est un grand joueur. Il devrait vouloir se faire un nom. Il ne devrait pas vouloir être comme n’importe qui d’autre. »

«Si j’étais lui, je voudrais devenir le meilleur joueur du monde»