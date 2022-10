Basket - NBA

NBA : Un joueur français flambe, LeBron James l’attend avec impatience

Publié le 13 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Alors que Victor Wembanyama a impressionné lors de ses deux sorties aux Etats-Unis, le Français est déjà très attendu en NBA par la star incontestée de la ligue LeBron James. En effet, l'Américain est complétement subjugué par le talent de Wembanyama qu'il juge comme un extraterrestre et lui promet un avenir radieux.

Avant la reprise de la saison régulière en NBA, les regards étaient braqués sur les deux favoris de la Draft 2023. En effet, deux matchs de gala ont été organisé et ont vu s'affronter les Français des Mets 92 portés par Victor Wembanyama, et l'équipe de G-League Ignite de Scoot Henderson. Durant ces deux rencontres, la pépite du basket Français a frappé fort devant un public très avisé où LeBron James était présent. Totalement impressionné par Wembanyama, la star de la NBA l'a couvert d'éloges.

«C’est plutôt un extraterrestre»

Interrogé sur le phénomène Wembanyama, LeBron James n'a pas mâché ses mots : « Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des « licornes », mais lui, c’est plutôt un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui, être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain… Quelle que soit sa taille, 2m15, 2m20, 2m25… Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3-points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clair qu’il s’agit d’un talent générationnel .» Le géant français fait déjà l'unanimité en NBA.

La NBA est à ses pieds