Le phénomène Wembanyama affole déjà la NBA

Publié le 11 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Actuellement en tournée avec son équipe des Mets 92 aux Etats-Unis, Victor Wembanyama impressionne. Le Français étonne les observateurs et les plus grandes stars de la NBA qui cherchent à comprendre comment un joueur de sa taille peut être aussi habile au shoot. Le gamin sait tout faire, la NBA est à ses pieds.

Avant la reprise de la saison régulière en NBA, la ligue de basket américaine a organisé deux matchs de gala entre les Français du Mets 92 et les Américains de la G-League Ignite, une équipe de ligue mineure. Victor Wembanyama s'est illustré lors des deux rencontres et fait déjà l'unanimité en NBA qui n'attend que de le voir évoluer dans la ligue reine.

Déjà impressionnant lors du premier match

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier à Henderson (Nevada), les Mets 92 disputaient leur première de leur deux rencontres face à l'équipe de la G-League Ignite. Très attendu, Victor Wembanyama n'avait pas pu empêcher la défaite des siens 122-115. Mais la copie du géant français était excellente : avec 37 points, dont 17 dans le 3ème quart et 11 dans le dernier, il a réalisé une fin de match de folie. Plus étonnant encore, malgré son double mètre 21, le prodige a fait preuve d'une adresse remarquable à longue distance en inscrivant 7 paniers en dehors de l'arc de cercle. A cette feuille de statistiques déjà bien garnie, il faut rajouter 5 contres et 4 rebonds.

La confirmation deux jours plus tard

Les Mets 92 de Boulogne-Levallois avaient le droit à leur revanche face à la G-League Ignite. Dans la banlieue de Las Vegas, Wembanyama a encore frappé fort. Ses statistiques sont une nouvelle fois impressionnantes : 36 points, 11 rebonds et 4 interceptions et 4 passes décisives pour une victoire 112-106 des Français. Il a également inscris un magnifique dunk qui a fait lever toute la salle. Devant les quelques 200 recruteurs de la NBA, Wembanyama a confirmé la tendance qui l'annonce premier choix lors de la Draft.

Wembanyama favori pour la Draft

Face à l'équipe de G-League Ignite, Victor Wembanyama s'est frotté à son concurrent direct pour la prochaine Draft de NBA en la personne de Scoot Henderson. Coup du sort, l'Américain s'est blessé au genou après avoir percuté le géant français. Avec ses deux prestations XXL, Victor Wembanyama est très bien parti pour être le premier choix de la Draft et ainsi devenir le premier français à réaliser cet exploit.