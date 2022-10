NBA

NBA : Les Nets se font humilier, Durant pousse un coup de gueule

Publié le 7 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors que la prochaine saison de NBA débutera le 19 octobre prochain, les équipes de la ligue s’affrontent déjà en match de présaison. Opposés au Heat, les Nets n’ont pas existé et se sont inclinés lourdement (109-80). Une rencontre qui n’a pas du tout plus à Kevin Durant, ainsi qu’à son entraîneur, Steve Nash.

Dans un peu moins de deux semaines, la NBA reprendra ses droits. Le coup d’envoi de la prochaine saison sera donné le 19 octobre prochain, en attendant, les équipes se préparent en s’affrontant lors des rencontres de présaison. Malgré un été agité, en raison des feuilletons Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets ont l’effectif pour être un prétendant au titre. Ils peuvent notamment compter sur un Ben Simmons opérationnel.

NBA : Gobert, Antetokounmpo... Ça s'enflamme déjà pour le nouveau prodige français https://t.co/hzaGYobccO pic.twitter.com/DRjsxMAVqg — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« Je n’ai rien aimé dans cette rencontre »

En revanche, opposé au Heat de Miami, Brooklyn a totalement sombré. La franchise new-yorkaise s’est inclinée par près de 30 points d’écart (109-80). Kevin Durant n’a pas mâché ses mots au moment d'évoquer cette défaite : « je n’ai rien aimé dans cette rencontre », a-t-il lâché, rapporte Basket USA . « Ils ont fait beaucoup de changements en défense. C’est une équipe disciplinée et ils ont une structure qu’ils appliquent depuis des décennies. Les joueurs à intégrer connaissent leur système en défense. On peut voir qu’ils avaient observé certaines choses dans la matinée et qu’ils se sont entraînés dur toute la semaine. Ils étaient au point avec leurs schémas . »

« On a été dominés dans les principaux secteurs de jeu »