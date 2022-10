NBA

NBA : LeBron James raconte l’humiliation de sa carrière

Publié le 5 octobre 2022 à 12h35 - mis à jour le 5 octobre 2022 à 12h43

Hugo Chirossel

Si LeBron James a connu beaucoup de succès après 20 années passées en NBA, sa carrière a également été marquée par des défaites. Pour le moment, il a atteint les finales à 10 reprises, mais n’en a remporté finalement « que » 4. Il avait notamment dû s’incliner en 2011 face aux Mavs de Dirk Nowitzki. Le Chosen One se rappelle du match 2 de cette série, un souvenir qui le fait encore souffrir aujourd’hui.

Quand l’on regarde la carrière de LeBron James, on se dit qu’il aurait difficilement pu mieux faire. 4 titres de champions NBA (2012, 2013, 2016, 2020), 4 fois élu MVP de la saison régulière (2009, 2010, 2012, 2013)... le Chosen One enchaîne les performances de haut niveau et les records depuis son arrivée dans la ligue il y a bientôt 20 ans. Mais si LeBron James a remporté 4 bagues de champions, il en a également vu six autres lui passer sous le nez. En effet, il a atteint les Finales NBA à 10 reprises sur l’ensemble de sa carrière.

Quand Dirk Nowitzki écœurait LeBron James

Encore aujourd’hui, une série semble particulièrement le faire souffrir : celle contre les Dallas Mavericks en 2011. Cette année-là est la première du King sous le maillot du Heat de Miami, après avoir explosé aux Cleveland Cavaliers. Déjà élu deux fois MVP de la saison régulière, il est toujours à la recherche de son premier titre en NBA. Il lui faudra attendre une année de plus, puisque les Mavs de Dirk Nowitzki ne l’entendaient pas de cette oreille. S’ils finiront par s’imposer en 6 matchs, c’est le deuxième de ces Finales qui hante encore LeBron James.

"That s--- burns me to this day."LeBron James recalls Dirk’s Mavs historic Game 2 comeback in the 2011 Finals. #MFFLpic.twitter.com/7pw9Oan92k — MavsMuse (@MavsMuse) October 2, 2022

« Cette merde me brûle encore aujourd’hui »