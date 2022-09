NBA

NBA : LeBron James pourrait prendre une décision fracassante

Publié le 30 septembre 2022 à 14h35 par Hugo Chirossel

Désormais âgé de 37 ans, les spéculations se font nombreuses concernant l’avenir et la fin de carrière de LeBron James. S’il a souvent répété qu’il souhaitait jouer dans la même équipe que son fils, Bronny, il n’est pas certain qu’il soit drafté en NBA. Il pourrait alors se laisser tenter par un nouveau défi du côté de Dallas, afin d’évoluer avec Luka Doncic.

LeBron James se prépare pour la saison à venir, sa cinquième sous les couleurs des Lakers et sa 20e en NBA. À 37 ans, il tournait l’année dernière à 30,3 points, 8,2 rebonds et 6,2 de passes de moyenne. Des statistiques incroyables au vu de son âge, même s’il n’a pas été épargné par les blessures, l’obligeant à manquer 26 rencontres sur les 82 possibles. Si son avenir a été remis en question cet été, il a finalement décidé de continuer son aventure californienne, mais pour combien de temps ?

Basket : Coup de tonnerre pour l’arrivée d’Embiid en équipe de France ? https://t.co/5irXCHqNvE pic.twitter.com/vlfGazw80B — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils »

Ce n’est plus un secret, LeBron James veut jouer au moins une saison avec son fils aîné : « La porte n'est pas fermée. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer aux Cavaliers... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Où que soit Bronny, c'est là que je serai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Et à ce stade, ce n'est pas une question d'argent », a-t-il récemment confié à ce sujet. Mais les places sont chères en NBA et aussi talentueux qu’il puisse être, il n’est pas certain que Bronny James y accédera.

LeBron James et Luka Doncic dans la même équipe ?