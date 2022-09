NBA

NBA : Après les Lakers, LeBron James aura l’embarras du choix

Publié le 12 septembre 2022 à 12h35 par Thomas Bourseau

À une échelle différente de Kevin Durant qui avait tout bonnement mis le feu au marché cet été avant de prendre la décision de poursuivre à Brooklyn, LeBron James a lui aussi fait parler de lui, mais plus brièvement. En raison de la situation sportive dans laquelle se trouve les Lakers, il a été question d’un départ de King James de Los Angeles. Finalement, le quadruple champion NBA a prolongé son contrat, en prenant le soin d’y inclure une option lui permettant de plier bagage en 2024, moment de la probable arrivée de son fils aîné Bronny en NBA.

LeBron James a dernièrement rallongé son aventure entamée en 2018 chez les Los Angeles Lakers en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2024 avec une troisième saison supplémentaire en option. De quoi ravir le front office des Los Angeles Lakers qui a fait passer le message suivant par l’intermédiaire de manager général Rob Pelinka. « LeBron est un des meilleurs joueurs de sa génération et a un impact tout aussi grand en tant que personne. Nous sommes très excités de pouvoir continuer notre partenariat avec lui ». Propriétaire majoritaire des Los Angeles Lakers, Jeanie Buss est même allée plus loin en expliquant récemment qu’elle serait bien emballée par le fait de voir King James quitter son trône en tant que joueur des Lakers. « Nous avons une relation spéciale avec LeBron et il sait qu’il peut me contacter à tout moment. Je suis content qu’il ait signé une extension pour rester aux Lakers. C’est un leader fantastique sur et en dehors du terrain. Nous sommes bénis de l’avoir avec nous. J’aimerai qu’il prenne sa retraite ici. ».

Un retour à Cleveland, les deux parties y pensent

Cependant, il se pourrait bien que LeBron James ne finisse pas sa carrière chez les Angelinos comme Jeanie Buss le souhaite. Drafté chez les Cleveland Cavaliers en 2003, King James y est resté jusqu’en 2010 et y est revenu en 2014. Se pourrait-il que James effectue un troisième passage dans la franchise de l’Ohio ? Selon le journaliste Chris Fedor, le front office des Cavs ne fermerait pas la porte au fait de lancer une opération pour le retour de LeBron James, mais pas par le biais d’un trade. Cleveland ne serait prêt à accueillir l’enfant d’Akron comme il aime si bien s’appeler que via la free agency. Et cela tombe bien puisque LeBron James a négocié une player option dans son contrat signé avec les Lakers, lui permettant de voler de ses propres ailes à l’été 2024, date de la potentielle draft de son fils aîné Bronny…

NBA : Michael Jordan, Kobe Bryant… Tony Parker va imiter des légendes https://t.co/DFAMOoSXNf pic.twitter.com/Jh4XLvjQux — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Cleveland a bien conservé son pick de premier tour de draft de 2024, pour Bronny ?

L’Utah Jazz a chamboulé son roster à l’intersaison. Alors que Rudy Gobert est parti chez les Minnesota Timberwolves, Donovan Mitchell n’est pas resté seul bien longtemps puisqu’il a pour sa part pris la direction de l’Ohio pour s’engager en faveur des Cavaliers. Et cette acquisition des Cavs pourrait être indirectement liée à l’avenir de LeBron James. Pour s’entendre avec Utah, Cleveland a notamment proposé plusieurs tours de draft au Jazz, mais pas le premier tour de 2024, année où Bronny James pourrait rejoindre la NBA comme le journaliste Jacob Rude l’a dernièrement affirmé. « À l’origine de tout ce feuilleton — et de toutes les prédictions sur le futur de LeBron — se trouve sa volonté de jouer avec son fils en NBA. (…) Cela peut potentiellement expliquer l’omission notable d’un choix de Draft des Cavs dans leur package pour Donovan Mitchell. Sur les cinq 1st-round picks envoyés à Utah, le seul qui a été conservé par Cleveland est celui de 2024… l’année où Bronny sera éligible à la Draft ».



D’ailleurs, LeBron James ne cachait pas en février dernier sa volonté de continuer à évoluer en NBA avant de faire sa « Last Dance » avec son fils Bronny dans la franchise dans laquelle l’aîné de la fratrie des James atterrira. « La porte n'est pas fermée. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer aux Cavaliers... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Où que soit Bronny, c'est là que je serai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an, a affirmé le quadruple champion NBA avec trois franchises différentes. Et à ce stade, ce n'est pas une question d'argent ».

Pousser le bouchon jusqu’à l’arrivée de son deuxième fils Bryce ou relever un nouveau défi