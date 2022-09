Basket - NBA

NBA : Critiqué, Kyrie Irving se lâche

Publié le 5 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Depuis le début de sa carrière, Kyrie Irving n’a pas été épargné par les critiques. Bien souvent, le joueur des Nets a montré qu’il avait un caractère bien trempé, et plusieurs messages de soutien lui ont déjà été adressés. Et désormais, c’est à son tour de se lâcher concernant sa situation et les commentaires à son égard…

Kyrie Irving fait partie de ces joueurs qui font débat dans le basket. En effet, le meneur des Nets s’est déjà attiré les foudres de plusieurs amateurs de la discipline, notamment en raison de son caractère et de sa mentalité que l’on pourrait qualifier de « particuliers ». Toujours vivement critiqué à ce jour, Uncle Drew s’est tout récemment lâché sur sa situation…

« J’ai fait de la merde excentrique en public, et en coulisses »

Ainsi, dans l’émission The Shop : Uninterrupted , Kyrie Irving a évoqué ces critiques et son caractère, réalisant au passage une sorte de mea culpa. « J’ai traversé beaucoup de choses que je ne pourrais même pas résumer ici en 5 ou 10 minutes. Je ne m’en sers pas comme d’un bagage que j’aime transporter partout avec moi. Mon histoire est mon histoire. J’ai fait de la merde excentrique en public, et j’ai fait de la merde excentrique en coulisses. Et j’ai appris à vivre avec toute la médisance que ça a pu engendrer ».

« Je me sentais vraiment mal »

Par ailleurs, dans cette même émission, Kyrie Irving a évoqué son état mental après avoir été drafté en 2011 chez les Cleveland Cavaliers. « Jouer avec Bron et KD, ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais dans notre culture, ce sont deux véritables icônes. Et j'ai dû marcher dans les pas de Bron. A ce moment-là de ma vie, je me sentais vraiment mal car je ne savais pas où je voulais aller. J'ai regardé The Decision. Et un an plus tard, j'ai été drafté dans ce train émotionnel de Cleveland du fils prodigue, l'élu est parti, et nous avons ici ce gamin de 19 ans. Emotionnellement, je faisais face à des choses dont je n'avais aucune idée qu'elles n'avaient rien à voir avec moi. Absolument rien. Alors quand j'ai pris cette pression comme la mienne, j'ai commencé à me dire : 'Je dois ramener Cleveland au sommet.' C'était un acte solo ».

