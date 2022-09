NBA

NBA : Stephen Curry prêt à claquer la porte des Warriors ?

Publié le 5 septembre 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Drafté en 2009 par les Golden State Warriors, Stephen Curry n’a évolué qu’au sein de cette franchise depuis le début de sa carrière. Le meneur de jeu de 34 ans y a tout gagné. Certains s’amusent à s’imaginer Baby Face en-dehors de la franchise de San Francisco. Stephen Curry a alors répondu avec clarté. Il ne se voit au sein que d’une autre seule équipe hormis les Warriors.

Élu MVP des Finals des derniers playoffs après le sacre des Golden State Warriors face aux Boston Celtics, Stephen Curry peut enfin dire qu’il a tout gagné en NBA. Avec quatre bagues, quelques titres de MVP de la saison régulière, de multiples sélections pour le All-Star Game et plusieurs records décrochés, le meneur de jeu de 34 ans est une véritable légende de la ligue américaine. Mais la carrière de Stephen Curry est également spéciale parce qu’il n’a jamais changé de franchise. Même quand les Golden State Warriors étaient au plus mal, Baby Face est resté fidèle à son équipe de toujours. Cela force naturellement le respect. Mais malgré tout, Stephen Curry a déjà pensé à quelle franchise il pourrait rejoindre s’il devait être amené à quitter celle de San Francisco.

En-dehors des Warriors, Stephen Curry n’a qu’une seule franchise en tête

Dans des propos rapportés par Basket Session , Stephen Curry a avoué qu’il ne se voyait qu’au sein d’une seule équipe en-dehors des Golden State Warriors : « J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière à Golden State pour ce que ça représente en termes d'expérience avec mes coéquipiers et pour l'aventure que ça a été. Tout le monde me demande si je ne pourrais du coup pas jouer pour les Hornets une saison et revenir ensuite chez les Warriors (la salle applaudit, NDLR). Non, non, ne faites pas ça (rires). Je ne suis pas en train de vous sortir un scoop ou de faire des promesses. Je dis juste que s'il y avait eu une autre équipe que les Warriors pour laquelle j'aurais pu vouloir jouer, ç'aurait été Charlotte. »

«C’est le visage de la franchise»

Drafté par les Warriors en 2009, Stephen Curry n’a connu qu’une seule franchise au cours de sa carrière jusqu’à présent. Cela lui a plutôt bien réussi, puisqu’il a un palmarès très bien garni. D’ailleurs, Steve Kerr avouait récemment que le meneur de jeu de 34 ans était l’icône des Warriors : « Stephen Curry ? C’est le principal artisan de [la victoire en playoffs]. C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan. C’est le visage de la franchise. Tout a été bâti autour de lui. Pour cette raison, je penserai toujours que ce titre restera comme le couronnement de la gloire de Stephen. »

«Je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière»