Le clan Curry envoie un énorme avertissement à la NBA

Publié le 1 septembre 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 1 septembre 2022 à 09h35

Après une saison exceptionnelle ponctuée par un titre de champion NBA et un trophée de MVP des Finales, Stephen Curry a été célébré par l’université de Davidson. Au cours de cette cérémonie, son père, Dell Curry, a envoyé un message très clair concernant le prochain Hall of Fame qu’intégrerait le quadruple champion NBA.

Au moment de débuter cette dernière saison de NBA, personne sauf Stephen Curry ne devait s’attendre à un tel dénouement. Après deux campagnes difficiles sans playoffs, les Golden State Warriors avaient pour objectif de retrouver le sommet de la NBA. Mais de son côté, Stephen Curry ne comptait pas y aller pour faire figuration. Et c’est ce qu’il s’est passé. Etincelant du début à la fin, Curry a porté sa franchise pour aller décrocher le quatrième titre de champion NBA de sa carrière. A 34 ans, le Chef a également remporté son premier trophée de MVP des Finales, une consécration pour celui qui courait après ce titre depuis des années.

« Je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière »

Suffisant pour calmer son appétit de titres ? Ce n’est pas vraiment la tendance… Stephen Curry veut continuer son festival et au même endroit. « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison », reconnaît le meneur des Warriors.

Stephen Curry triomphé par l’université de Davidson

En attendant de repartir pour une nouvelle saison NBA où les Warriors feront partie des favoris, Stephen Curry en a profité pour revenir là où tout a commencé : l’université de Davidson. Tout d’abord, Curry a été célébré pour l’obtention de son diplôme en sociologie, une formation qu’il a terminé à distance l’année dernière. Ensuite, le quadruple champion NBA a vu son numéro 30 être retiré. Et enfin, le meilleur shooter de l’histoire a été intronisé au Hall of Fame de l’université. « C’est un jour absolument incroyable et un moment incroyable pour moi et ma famille. La meilleure décision que j’ai jamais prise a été de venir à l’université de Davidson et d’y poursuivre mon éducation, de rejoindre une communauté incroyable et, surtout, de jouer pour un homme incroyable qui a fait de ce programme ce qu’il est aujourd’hui, coach Bob McKillop », lançait un Stephen Curry très ému dans des propos relayés par Basket USA.

« J’ai porté le 30 au lycée à cause de toi, et maintenant je n’ai pas de bague à cause de toi. » 😭Petit message de Grant Williams pour Stephen Curry 😅pic.twitter.com/1cQJWn0jik — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) August 31, 2022

« Le prochain Hall of Fame qu’il intègrera, vous savez où il se trouvera ! »