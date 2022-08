NBA

NBA : L’improbable punchline de Kyrie Irving à son entraîneur

Publié le 29 août 2022 à 10h35 par La rédaction

Pendant tout l’été, Kevin Durant et Kyrie Irving ont été concernés par des rumeurs de transferts. Si le premier s’est récemment ravisé concernant sa demande de trade, le second avait lui aussi émis des doutes quant à son avenir, ce qui laisse transparaître un certain malaise chez les Nets. Ces tensions seraient d’ailleurs parties d’une punchline de Kyrie Irving envoyé à son entraîneur, Steve Nash.

Après avoir effectué sa demande de trade à la fin du mois de juin, Kevin Durant s’est ravisé ces derniers jours. Par la voix de leur manager général, Sean Marks, les Nets ont annoncé que « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn . » Une issue favorable pour les Nets, qui n’auraient jamais eu l’intention de se séparer de leur joueur, mais qui ne répond pas à de nombreuses questions sur l’ambiance au sein de la franchise new-yorkaise.

« Tu dois rendre ces trophées de MVP à Kobe »

Car avant de revenir sur sa décision, Kevin Durant aurait notamment demandé la tête de Sean Marks, ainsi que celle Steve Nash. Cela laisse entendre que la relation entre l’entraîneur de Brooklyn et ses joueurs n’est pas au beau fixe. D’après les dernières révélations d’Olden Polynice, ancien joueur NBA dans les années 90, Kyrie Irving serait à l’origine des tensions entre les deux parties. « Une des raisons pour lesquelles il y a des tensions entre Steve Nash et Kyrie Irving, c’est que le meneur aurait fait une remarque désobligeante lors d’une soirée chez l’entraîneur. Devant toute l’équipe, il aurait dit à Steve Nash : « Tu dois rendre ces trophées de MVP à Kobe, tu sais que tu ne les méritais pas. » De ce que je sais, ça a marqué le début de la fin pour les Nets », a-t-il confié dans le podcast The Odd Couple .

Durant et Irving vont rester

Pour rappel, Steve Nash avait été élu MVP de la saison régulière deux années de suite, en 2005 et en 2006. Quand bien même, tout semble rentrer dans l’ordre du côté des Nets. Kevin Durant a décidé de rester et cela devrait également être le cas de Kyrie Irving. Ce dernier avait émis des doutes quant à son avenir à Brooklyn, avant de finalement changer d’avis. Shams Charania révélait il y a quelques jours que « les Nets ont fait clairement comprendre aux équipes intéressées qu’ils ont prévu de conserver Kyrie Irving. Des sources indiquent qu’il a eu un dialogue constructif avec l’équipe pendant l’intersaison . »

