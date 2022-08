NBA

NBA : La décision est prise pour Kyrie Irving, les Nets ont tranché

Comme son coéquipier Kevin Durant, l’avenir de Kyrie Irving est au centre des débats cet été. Le meneur des Brooklyn Nets avait émis des doutes quant à son avenir, avant de changer d’avis. Si plusieurs rumeurs de trade ont été évoquées, la franchise new-yorkaise aurait tranché et décidé que son joueur resterait pour la saison prochaine.

Tout porte à croire que Kyrie Irving portera le maillot des Brooklyn Nets à la reprise de la NBA. À l’issue de la saison dernière, le meneur de 30 ans avait émis des doutes quant à son avenir. La faute à une élimination dès le premier tour des playoffs face aux Boston Celtics (4-0) et à une année globalement décevante sportivement. Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving n’a pas pu participer à la majorité des rencontres à domicile de son équipe. S’il a finalement changé d’avis et décidé de continuer l’aventure avec la franchise new-yorkaise, cette dernière aurait étudié la possibilité de monter un trade avec les Los Angeles Lakers, dans lequel Russell Westbrook aurait été inclus.

Mais les Nets ne seraient pas intéressés par l’ancien coéquipier de Kevin Durant à OKC. D’ailleurs, ils auraient fini par trancher dans ce dossier : Kyrie Irving va rester et portera le maillot de Brooklyn la saison prochaine. D’après le journaliste Shams Charania, « les Nets ont fait clairement comprendre aux équipes intéressées qu’ils ont prévu de conserver Kyrie Irving. Des sources indiquent qu’il a eu un dialogue constructif avec l’équipe pendant l’intersaison . » À en croire ces informations, des retrouvailles avec LeBron James aux Lakers ne seraient donc pas à l’ordre du jour. Alors que Nick Friedell, journaliste pour ESPN , annonçait récemment que Brooklyn n’avait plus confiance en lui, la tendance aurait évolué.

The Nets have made it clear to interested teams that they plan on keeping Kyrie Irving, per @ShamsCharania Sources say he's been 'holding constructive dialogue' with the team this offseason pic.twitter.com/PsDvzsOmId