NBA

NBA: Le trade de Kevin Durant s'emballe, trois équipes positionnées

Publié le 23 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait sa demande de trade depuis plusieurs semaines, Kevin Durant est toujours un joueur des Brooklyn Nets. La franchise new-yorkaise ne facilite pas les choses et demande énormément en contrepartie, décourageant certaines équipes. Quand bien même, trois d'entre elle seraient encore dans la course : les Boston Celtics, les Toronto Raptors et le Miami Heat.

C’est un dossier qui traîne depuis de longues semaines, et qui pourrait durer encore plusieurs mois. Depuis fin juin, Kevin Durant a fait savoir aux dirigeants des Brooklyn Nets qu’il souhaitait changer d’air cet été. La faute à une saison décevante, qui s’est conclue par une défaite cuisante lors du premier tour des playoffs face aux Boston Celtics. Balayés 4-0, les Nets n’ont clairement pas été à la hauteur, ce qui n’est pas au goût de l’ailier âgé de 33 ans. Il faut dire que rien ne s’est passé comme prévu à Brooklyn cette saison.

NBA : Batum lâche une anecdote sur Michael Jordan https://t.co/cBsiGr0HOh pic.twitter.com/LUqwFN9OwP — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Une saison ratée

Les Nets étaient favoris pour le titre, mais James Harden a quitté la franchise en cours de saison, dans un trade avec Philadelphie qui a vu Ben Simmons et Seth Curry faire le chemin inverse. Kyrie Irving quant à lui n’a pas pu jouer les matchs à domicile pendant de longs mois. La faute à son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui l’empêchait de jouer dans l’État de New-York. Il a ensuite émis des doutes quant à son avenir au sein de la franchise en fin de saison, avant de changer d’avis. Tant d’incertitudes et d’échecs qui ont poussé Kevin Durant à demander son transfert.

La condition de Durant pour rester

L’ancien joueur d’OKC reste un des meilleurs éléments de toute la NBA et forcément, Brooklyn demande beaucoup pour s’en séparer. Peut-être même un peu trop, Sean Marks, manager général de la franchise, n’aurait en réalité aucune intention de se séparer de son joueur. Il aurait accepté sa demande de trade dans l’espoir de calmer la situation et qu’il finisse par accepter de rester. Mais lors d’un entretien avec Joe Tsai, Kevin Durant a une nouvelle fois demandé à partir et a posé ses conditions afin de rester. Le MVP de la saison 2013-2014 a réclamé la tête de Sean Marks et de Steve Nash, entraîneur de l’équipe. Peu après, le propriétaire des Nets a annoncé dans un tweet que « notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien. Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets . »

Boston, Toronto et Miami toujours en course