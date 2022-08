NBA

NBA : Coup de tonnerre pour Kevin Durant, une équipe se retire

22 août 2022

Désireux de quitter les Brooklyn Nets après une saison très difficile, Kevin Durant n’est toujours pas fixé quant à son avenir. Annoncé dans le viseur des Boston Celtics, le double champion NBA ne serait plus une option pour les C’s qui n’auraient pas relancé la franchise new-yorkaise.

Alors que la reprise de la NBA s’approche à grands pas, Kevin Durant n’est toujours pas fixé sur son avenir. Après avoir rencontré le patron des Brooklyn Nets, KD a confirmé sa décision : il veut partir dès cet été. Au terme d’une nouvelle saison décevante pour la franchise new-yorkaise, conclue par un sévère 4-0 contre les Boston Celtics, Kevin Durant préfère aller voir ailleurs. Un choix très contesté par certaines légendes…

Les légendes ne valident pas le choix de Kevin Durant

« Je ne veux pas être méchant avec Kevin Durant, mais tout le monde parle toujours des titres, alors je vous le répète : tous les passagers du bus ne m’intéressent pas. Si tu n’es pas le conducteur du bus, tu ne peux pas te pavaner et te considérer comme un champion. (…) Et pour l’instant, qu’est-ce qu’il se passe quand Kevin Durant se retrouve au volant ? Il a perdu en Finales. Et il a beau avoir été MVP avec Golden State, il n’était pas le meilleur joueur », a lancé Charles Barkley, pas convaincu par ce choix de Kevin Durant. Des propos partagés par un certain Shaquille O’Neal : « Charles Barkley a raison, son analogie du chauffeur de bus est parfaite. Kevin Durant n’a pas pu gérer le fait d’être le n°1 dans une franchise, et il a conduit le bus du haut d’une falaise ».

Le nombre de joueurs qu'il restera dans la franchise qui voudra Kevin Durant après le trade https://t.co/b7Sfkak195 pic.twitter.com/yhBpGVMqyC — BuzzerBeaterNBA (@Jnk137) August 22, 2022

Du monde à ses pieds

Pour Kevin Durant, les options étaient nombreuses. Dès l’annonce de sa décision, plusieurs franchises se sont positionnées pour attirer le double champion NBA : Miami, Toronto, Phoenix ou encore Boston. De son côté, Durant préfère rejoindre une équipe déjà bâtie pour remporter le titre. Les Celtics remplissent toutes ces cases, eux qui sortent d’une saison où ils ont atteint les Finales NBA. Malgré la défaite contre les Warriors, Boston a tout pour y revenir dès l’année prochaine.

Boston lâche l’affaire !