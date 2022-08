NBA

Les Warriors champions, Tatum fait une révélation sur les Finales

Champions NBA face aux Boston Celtics au terme d’une saison exceptionnelle, les Golden State Warriors ont retrouvé leur gloire d’antan. Un succès qui s’est dessiné grâce à la performance exceptionnelle de Stephen Curry qui a su éclipser Jayson Tatum. Deux mois après, le franchise player des C’s a avoué avoir joué avec une fracture du poignet.

Au début de la dernière saison de NBA, il était difficile d’imaginer les Golden State Warriors triompher. Vu les deux derniers exercices que venaient de vivre les Californiens, cette saison ressemblait plutôt à celle de la reconstruction. Finalement, les Warriors n’auront pas pris le temps d’attendre, ils ont décidé de récupérer leur titre dès cet été. Leur quatrième sacre de champion NBA en huit saisons, un exploit considérable. Mais pour arriver à ce graal, les coéquipiers de Stephen Curry sont passés par de grosses étapes.

Après une saison régulière plus que correcte, Golden State a débarqué en playoffs avec Stephen Curry blessé. Utilisé comme 6ème homme par Steve Kerr, le meneur des Warriors a parfaitement rempli son rôle. Résultat, la franchise californienne a déroulé contre les Denver Nuggets. Si cela a été un peu plus difficile contre les Grizzlies, la finalité reste la même. Même scénario contre les Mavericks en finales de conférence. Au terme d’un parcours maitrisé de bout en bout, les Warriors se sont donc retrouvés en Finales NBA face aux Boston Celtics.

"I played with somewhat of a fracture for like two months... But in my mind, if I'm going out there to play, it's like nothing matters."Jayson Tatum on playing through his wrist injury in the playoffs last season.pic.twitter.com/kjgQHNUeNB