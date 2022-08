NBA

NBA : Stephen Curry se fait cartonner

Après deux années difficiles, Stephen Curry est revenu à son tout meilleur niveau, ce qui lui a permis de porter les Golden State Warriors vers un nouveau titre de champion NBA. Exceptionnel pendant toute la campagne de playoffs, le meneur de la franchise californienne a été snobé par Mark Cuban, le patron des Mavericks, qui estime qu’Andrew Wiggins leur a fait plus de mal que Stephen Curry.

A 34 ans, il n’y a peut-être que Stephen Curry qui savait qu’il revivrait une telle saison. Après deux ans passés au fond du trou ou presque, les Golden State Warriors sont revenus au premier plan et de quelle manière. Déjà impressionnant lors de la saison régulière, Stephen Curry a encore élevé son niveau de jeu en playoffs. Résultat, le Chef a permis aux siens de décrocher un quatrième titre de champion NBA en huit ans avec un premier trophée de MVP des Finales en plus pour lui.

Auteur d’une performance exceptionnelle, Stephen Curry a accompli ce qu’il attendait depuis longtemps. « Cela signifiait tellement pour lui vu où on en était ces deux dernières années. Oubliez ce que tout le monde disait sur le fait qu’il lui fallait un titre de MVP des Finals. On se fiche de ce que tout le monde raconte : on pouvait voir dans ses yeux qu’il en avait besoin, pour lui. Il voulait vraiment ce titre et ce trophée de MVP des Finals et il l’a eu. C’est le principal artisan de tout ça. C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan. C’est le visage de la franchise. Tout a été bâti autour de lui. Pour cette raison, je penserai toujours que ce titre restera comme le couronnement de la gloire de Stephen », assure Steve Kerr, l’entraîneur des Golden State Warriors.

Il faut dire que sur le parquet, Stephen Curry s’est comporté en patron. Frustré de ne jamais avoir remporté de MVP des Finales, le meneur des Warriors avait à cœur de changer les choses. Hormis les deux sacres indiscutables de Kevin Durant, Stephen Curry aurait pu, voire dû, gagner la statuette en 2015 au détriment d’Andre Iguodala. Pas de regret pour Curry qui, tout seul comme un grand, a porté sa franchise vers un nouveau succès et s’est adjugé son premier trophée de MVP des Finales.

"I think he was the one who beat us, and I told him that after the series... We didn't know what to expect or how Wiggs would step up, and he did."Mark Cuban on losing to the Warriors(via @TaylorRooks) pic.twitter.com/bHEFmy7RHs