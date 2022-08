NBA

All Star, Christmas Day, playoffs... Les dates à cocher en NBA

Publié le 17 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Après le sacre des Golden State Warriors en juin dernier, la NBA se prépare tout doucement à redémarrer. A deux mois du retour sur les parquets, plusieurs dates clés sont déjà tombées. En ouverture de la saison, les Warriors affronteront les Lakers. Bucks-Celtics, Lakers-Mavericks ou encore Sixers-Knicks, le Christmas Day promet lui aussi d’être spectaculaire, avant le All Star Game en février et les playoffs en avril.

Près de quatre mois après une fin de saison exceptionnelle, la NBA reprendra ses droits. Cette année, pas de préparation tronquée par la crise sanitaire, la ligue américaine sera bien de retour au mois d’octobre. Durant tout l’été, chaque franchise a eu le temps de se renforcer comme elle le souhaitait. Même si tous les effectifs ne sont pas bouclés (en témoigne la situation de Kevin Durant), le gros du travail a déjà été effectué par les GM. Pour tout le monde, l’objectif sera le même : succéder aux Golden State Warriors de Stephen Curry.

Warriors-Lakers pour débuter

Et dès le premier des 82 matchs, nous allons être fixés sur ce qui nous attend. Comme toujours, la NBA nous gratifie d’une très belle affiche en ouverture. Cette saison, les Golden State Warriors, champions en titres, affronteront les Los Angeles Lakers assure The Athletic . Un sommet entre deux des trois derniers champions, mais surtout entre LeBron James et Stephen Curry. Après une saison catastrophique, la franchise de Los Angeles est attendue au tournant, surtout depuis la prise de fonction de Darvin Ham. L’an dernier, les deux équipes s’étaient déjà affrontées en ouverture de la saison, les Warriors l’avaient emporté.

Christmas Day au sommet

Si les autres affiches d’ouverture ne sont pas encore connues, les chocs du Christmas Day sont tombés. Comme chaque année, la NBA a prévu de mettre le paquet sur la période de Noël. Personne n’a oublié le match épique de 2016 entre les Warriors et les Cavaliers avec le panier au buzzer de Kyrie Irving, une publicité énorme pour la NBA. A peine sorties, les affiches font déjà saliver. Tout d’abord, les Bucks se déplaceront au TD Garden pour défier les Celtics. Un immense choc, surtout que les franchises se rendent coup pour coup depuis deux saisons en playoffs. Alors si Kevin Durant était transféré à Boston, l’affiche prendrait une tournure encore plus importante. A L’Est, l’affiche la plus jouée du Christmas Day fait son retour : Sixers-Knicks. Avec la doublette James Harden/Joël Embiid, Evan Fournier et sa bande auront du boulot.

Duel électrique entre Memphis et Golden State

Pour les Lakers, il faudra faire tomber les Mavericks de Luka Doncic. Finaliste de conférence Ouest la saison dernière, Dallas s’est considérablement renforcé cet été et le duel face aux Lakers sera révélateur des réelles ambitions des Mavs. Autre affiche alléchante, Denver-Phoenix. Avec le retour aux affaires de Jamal Murray, Nikola Jokic sera mieux entouré, de quoi faire chuter l’armada des Suns composée de Chris Paul et Devin Booker. Mais sur ce Christmas Day , le gros choc sera l’affrontement entre les Warriors et les Grizzlies. Après s’être rencontrées en playoffs la saison dernière, les deux franchises se retrouveront à Noël pour en découdre. Vu les clashs à répétition entre Draymond Green et Ja Morant sur Twitter , ils ne devraient pas partager de buche ensemble. En revanche, le spectacle sera forcément au rendez-vous.

we got what we wanted dray. 😤 @Money23Green https://t.co/fsJPffUBii pic.twitter.com/ti8PAdtMyC — Ja Morant (@JaMorant) August 13, 2022

All Star Game et playoffs pour boucler le tout

Une belle mise en bouche avant le All Star Game qui prendra place le week-end du 17 février dans l’Utah, à Salt Lake City, 30 ans après le premier All Star organisé sur les anciennes terres de Rudy Gobert. Après ce week-end, la saison régulière se poursuivra jusqu’en avril et le début tant attendu des playoffs NBA. Par ailleurs, la Draft 2023 devrait avoir lieu le 23 juin, avec un certain Victor Wembanyama en tête d’affiche… D’ici là, nous avons 82 journées pour prendre du plaisir.