NBA

NBA : Kyrie Irving a reçu une proposition ahurissante

Publié le 14 août 2022

Alors que Kevin Durant anime l’actualité en NBA, c’est aussi le cas de Kyrie Irving. Comme son compère, l’arrière se retrouve au coeur des rumeurs de trade lors de cette intersaison. Si aux dernières nouvelles, Irving était parti pour rester aux Brooklyn Nets la saison prochaine, les tensions seraient bien réelles entre la franchise et le joueur. D’ailleurs, l’une des raisons de ce conflit vient d’être révélée.

Cet été, les Brooklyn Nets ne s’attendaient certainement pas à être secoués de la sorte. Après un nouvel échec cuisant en playoffs (élimination en demi-finale de conférence face aux Boston Celtics 4-0), Kevin Durant aurait décidé de demander son trade de la franchise. Mais les ennuis ne s’arrêtaient pas là pour la formation new-yorkaise. En effet, sa deuxième star Kyrie Irving voudrait lui aussi claquer la porte. Un énorme camouflet pour le projet des Nets.

Kyrie Irving du côté de Kevin Durant ?

Cependant, les dernières informations laissaient entendre que Kyrie Irving avait finalement fait volte-face et avait décidé de rester aux Brooklyn Nets la saison prochaine. Néanmoins, un récent événement pourrait venir tout changer. Ainsi, selon Shams Charania de The Athletic , une réunion aurait eu lieu dernièrement entre Kevin Durant et Joe Tsai. Lors de cet entretien, l’ailier aurait réitéré sa demande de trade au propriétaire des Nets mais pas que. KD aurait aussi fixé un ultimatum à sa direction : si Brooklyn veut qu’il reste, il devra virer Steve Nash et Shean Marks. Le journaliste ajoute que Durant n’aurait aucune confiance envers la direction que prend actuellement l’équipe. Mais Joe Tsai a vite réagi en se rangeant du côté du coach et du general manager. Problème, selon les informations du New York Post , Kyrie Irving serait lui aussi en conflit avec la direction de Brooklyn et réclamerait également les têtes de Nash et de Marks. Le média américain avait même précisé que Irving « déteste ces gars-là » . Une information toutefois démentie par le clan du joueur. Mais qui dit la vérité ? En tout cas, une nouvelle révélation vient appuyer l’hypothèse qu'Irving est bel et bien en conflit avec sa franchise…

Le contrat humiliant des Nets pour Kyrie Irving

Les tensions entre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets seraient bien réelles et la raison vient d’être dévoilée. En effet, aucun accord pour une prolongation n’a été trouvé entre le joueur et sa franchise. Et un très bon ami de Kyrie Irving, Ying Kopin, vient de dévoiler le contrat que les Nets avaient proposé au joueur : « Récemment, j’ai vu de nombreuses rumeurs sur le contrat de Kyrie Irving, et 90% sont juste là pour les gros titres. Détaillons les choses pour avoir une meilleure compréhension de ce contrat. Déjà, les Nets et le joueur se sont entendus sur un contrat max de 5 ans et 250 millions de dollars, avec des clauses supplémentaires, dont : Si Kyrie jouait moins de 30 matchs sur la saison, il n’aurait touché que 15% de son salaire. 60 matchs joués, 85% du salaire. 65 matchs, 90% du salaire, et 72 matchs, 100% du salaire perçu. […] Par exemple, après 30 ans, Stephen Curry n’aurait jamais touché 100% de son salaire. Est-ce que vous accepteriez un tel contrat ? » a déclaré Kopin sur Instagram . On comprend donc mieux pourquoi Kyrie Irving n’a pas accepté cette offre, et pourquoi il est actuellement en conflit avec sa direction. Avec ce contrat lunaire, le All-Star serait payé en fonction du nombre de matchs joués. Ainsi, en cas de grave blessure en début de saison, le joueur ne pourrait recevoir que 15% de son salaire.

