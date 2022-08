NBA

NBA : Vers un coup de tonnerre pour Kyrie Irving ?

Publié le 13 août 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Alors que Kevin Durant est régulièrement évoqué sur le départ depuis quelques semaines, Kyrie Irving est lui aussi annoncé en partance. Le meneur de jeu pourrait bien quitter les Brooklyn Nets. Jusqu’à présent, un avenir au Los Angeles Lakers semblait se dessiner pour le joueur de 30 ans. Mais la franchise californienne pourrait se tourner vers d’autres options, d’autant qu’elle ne serait pas la seule équipe à s’intéresser à Kyrie Irving.

Depuis 2019, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Brooklyn Nets. Alors qu’elle avait recruté Kevin Durant et Kyrie Irving (puis James Harden) afin de réaliser son objectif d’obtenir son premier titre NBA de son histoire, la franchise new-yorkaise n’est jamais parvenue ne serait-ce qu’en finale de conférence pendant les playoffs jusqu’à présent. En février dernier, James Harden a ainsi plié bagage pour rejoindre les Philadelphia 76ers. Et d’autres départs importants pourraient bien suivre prochainement. Il y a quelques semaines, Kevin Durant a réclamé son trade. Kyrie Irving, lui aussi, est annoncé en partance. Et une franchise claire se dessinait pour son avenir.

Une franchise est en pole pour Irving

En effet, on parlait régulièrement d’une potentielle arrivée chez les Los Angeles Lakers pour Kyrie Irving. Avec l’échec du recrutement de Russell Westbrook, l’équipe californienne verrait d’un bon œil l’option Uncle Drew pour remplacer son meneur. LeBron James lui-même pousserait auprès de sa direction pour que cela soit rendu possible. Le King serait clairement favorable à l’idée de retrouver son ancien coéquipier chez les Cleveland Cavaliers. Mais les Lakers ne seraient pas seuls sur ce dossier et pourraient bien être ennuyés par la concurrence.

Les Lakers ne sont pas seuls sur Irving...

Selon les informations du journaliste d’ Heavy.com Thomas Darro, les Brooklyn Nets pourraient se résigner à laisser partir Kyrie Irving surtout s’ils viennent à perdre Kevin Durant. Dans cette optique, la franchise new-yorkaise pourrait être amenée à relancer la piste envoyer le meneur de jeu aux Los Angeles Lakers. Mais l’équipe de LeBron James ne serait pas la seule à vouloir recruter Kyrie Irving puisque le Miami Heat serait également de la partie. L’idée d’associer Kyrie Irving à Jimmy Butler est alléchante. Toutefois, les Lakers semblaient nettement plus proches de boucler un deal.

