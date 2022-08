NBA

NBA : Cette terrible annonce pour Kevin Durant

Publié le 13 août 2022 à 15h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a demandé son trade depuis plusieurs semaines maintenant, Kevin Durant a réaffirmé ses intentions récemment, au cours d’un entretien avec le propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai. Mais l’opération est difficile à réaliser et d’après certains dirigeants de la ligue, il faudra attendre encore plusieurs semaines, peut-être même des mois, avant que ce feuilleton arrive à son terme.

« Notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien. Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets . » Il y a quelques jours, Joe Tsai, propriétaires des Brooklyn Nets, a été clair quant à la situation de Kevin Durant. Au cours d’un entretien prévu entre les deux hommes, l’ailier de 33 ans aurait posé un ultimatum à sa franchise. Pour qu’il se décide à rester, il faudrait que Sean Marks, manager général, et Steve Nash, entraîneur, s’en aillent. D’après les informations de Shams Charania, Kevin Durant n’aurait aucune confiance en eux et n’apprécierait pas la direction que prend actuellement la franchise.

Miami, Toronto, Phoenix et Boston ont tenté leur chance

Mais se séparer d’un joueur comme lui n’est pas facile. Kevin Durant est un des meilleurs en NBA et les Nets veulent forcément un trade qui les arrange également. Plusieurs franchises ont d’ores et déjà tenté leur chance, en vain. Miami, Toronto, Phoenix et plus récemment Boston n’ont pas réussi à convaincre Brooklyn. Les Celtics auraient proposé Jaylen Brown, Derrick White et un tour de draft contre Kevin Durant. Brooklyn de son côté aurait réclamé que Marcus Smart soit intégré dans l’opération, ce que la franchise du Massachusetts a refusé. Alors que les équipes ne vont pas tarder à se préparer pour la saison à venir, le feuilleton Kevin Durant pourrait durer encore un moment.

Épilogue dans plusieurs mois ?

D’après un dirigeant d’une franchise NBA, dont le nom n’a pas été révélé, il faudra attendre encore plusieurs semaines, voir plusieurs mois, avant que la situation évolue. « A moins que quelque chose ne sorte de nulle part que nous n'ayons pas entendu ou attendu, nous pourrions attendre jusqu'à la fin. Je pense que nous aimerions tous que cela se termine d'une manière ou d'une autre, mais cela va dépendre du propriétaire (des Nets). La différence entre cette situation et presque tout le reste est que nous parlons de Kevin Durant. Avec à peu près tout le reste, vous entendez ce que Brooklyn veut et vous vous éloignez. Mais parce que c'est KD, vous devez en quelque sorte rester à la table et voir comment les choses se passent - voir si Brooklyn change ce qu'il veut ou ce qu'il accepte », a-t-il déclaré, rapporte Steve Bulpett, journaliste pour Heavy .

« Brooklyn n’a pas abandonné ce scénario »