NBA

Kevin Durant met un coup de pression, les Nets lâchent une réponse

Après une nouvelle saison frustrante, Kevin Durant a demandé son départ des Brooklyn Nets. Lassé des échecs qui se succèdent avec la franchise new-yorkaise, le double champion NBA veut plier bagages et les candidats sont nombreux. Ce lundi, KD a de nouveau rencontré Joe Tsai pour lui réaffirmer ses envies d’ailleurs. Dans la foulée, le propriétaire des Nets a fait front sur Twitter.

Kevin Durant n’en finit plus de faire parler de lui. Il y a un mois, KD prenait une décision retentissante en demandant à ses dirigeants son trade. Trois années après son arrivée chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant est loin d’avoir atteint les énormes objectifs fixés par sa franchise. Lassé des échecs à répétition, le double champion NBA préfère quitter le navire dès cet été. Un choix fort qui fait jaser outre Atlantique où sa « legacy » est largement remise en cause. Pas de quoi le faire changer d’avis pour autant, Kevin Durant veut bel et bien quitter les Brooklyn Nets.

Forcément, quand l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA réclame son départ, les franchises se positionnent. Kevin Durant le savait, il n’aura pas de mal à trouver un point de chute. A présent, reste à tomber d’accord contractuellement, ce qui est déjà plus difficile. Dès le début, KD a dressé sa liste d’équipes souhaitées : Miami, Toronto, Phoenix, il y avait du beau monde. A l’heure actuelle, ces trois franchises auraient lâché l’affaire en raison de la difficulté du deal. Il n’en reste donc plus qu’une sérieuse : les Boston Celtics. Battus en Finales NBA par les Warriors, les C’s auraient de quoi faire mieux la saison prochaine avec Kevin Durant dans leurs rangs. Boston a déjà fait une offre à Brooklyn incluant notamment Jaylen Brown, refusée par les Nets qui espèrent récupérer Marcus Smart dans l’opération.

L’affaire est compliquée, ce qui commence à tendre légèrement la situation ! La nouvelle saison s’approche et Kevin Durant sait qu’il n’a pas tout l’été devant lui. D’après les informations de The Athletic , lors d’une réunion avec Joe Tsai, le propriétaire des Brooklyn Nets, KD aurait répété ses envies d’ailleurs en mettant la pression sur la direction de la franchise new-yorkaise. Concrètement, Durant aurait demandé à Joe Tsai de trancher entre Sean Marks, le general manager, Steve Nash, l’entraîneur ou bien lui. Kevin Durant n’aurait absolument pas confiance en la direction actuelle, surtout après la sévère élimination en playoffs contre Boston (4-0).

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.