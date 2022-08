NBA

NBA : Nouvelle réunion au sommet pour Kevin Durant

Après avoir annoncé ses envies d’ailleurs en fin de saison, Kevin Durant attend toujours que son avenir soit réglé. Plusieurs franchises se sont positionnées, dont les Boston Celtics qui ont fait une offre. Pour débloquer son avenir, le double champion NBA va rencontrer le propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai.

Avenir toujours aussi flou pour Kevin Durant. Après une saison en demi-teinte qui s’est conclue par une élimination humiliante au premier tour des playoffs contre les Celtics (4-0), KD a pris une décision énorme : il veut quitter les Brooklyn Nets. Seulement trois ans après son arrivée dans la banlieue de New-York, Kevin Durant veut déjà plier bagages. Lassé des résultats de sa franchise et des échecs en playoffs, le double champion NBA souhaite changer d’air. Un choix qui ne plaît pas aux dirigeants des Nets qui verraient leur projet de repartir de zéro. Mais quand Kevin Durant demande à partir…

Difficile de lui barrer la route, surtout vu les prétendants. Les Nets veulent le conserver, rien d’étonnant jusqu’ici. Mais à un moment, la franchise new-yorkaise s’est mise en tête qu’il valait mieux s’en séparer plutôt que de le garder contre son gré. Surtout que dans le deal, Brooklyn peut récupérer une très belle contrepartie. Lors des dernières négociations avec les Celtics, la franchise la plus intéressée, il était question d’une arrivée de Jaylen Brown avec des picks de Draft. Logiquement, Brooklyn en a demandé plus et veut Marcus Smart, Jayson Tatum a lui aussi vu son nom revenir dans les négociations. Les discussions sont difficiles et chacun veut défendre ses intérêts, mais tout pourrait se débloquer prochainement.

Et dans tout ça, quid de Kevin Durant ? Après avoir annoncé ses envies d’ailleurs, KD avait opté pour plusieurs franchises : les Phoenix Suns, le Miami Heat ou encore les Toronto Raptors. Trois cadors de la NBA, forcément. Durant ne veut pas débarquer dans une équipe en pleine construction, ce qui est loin d’être le cas de Boston. Mais depuis un mois, rien ne semble avancer et les Nets pourraient passer à la vitesse supérieure pour débloquer ce dossier.

New:Source tells me Kevin Durant is expected to meet with Nets owner this week: “I have no idea what’s going to come of that meeting. There are some things that KD is unhappy about, and I’m not sure any of that gets fixed here. But maybe it does.”https://t.co/Yk0HK8sAeW