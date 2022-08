NBA

NBA : Le clan Curry lâche une énorme annonce sur sa retraite

Publié le 2 août 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison exceptionnelle, Stephen Curry a rassuré tout le monde sur son niveau, lui qui a fêté ses 34 ans en mars dernier. Sous contrat avec les Golden State Warriors pendant encore quatre ans, le quadruple champion NBA pourrait jouer jusqu’à ses 40 ans selon son père, Dell Curry.

A 34 ans, Stephen Curry sort peut-être de la meilleure saison de sa carrière en terme d’accomplissement. Même s’il est loin de la saison 2016 où il a été élu MVP à l’unanimité, Curry sort d’une année où il a porté les Golden State Warriors, loin d’être favoris, jusqu’à un quatrième titre de champion NBA en seulement huit ans. Une performance exceptionnelle qui conforte encore un peu plus sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

Stephen Curry va finir aux Warriors

Avant de partir sur une nouvelle saison, Stephen Curry a rassuré les fans des Warriors quant à son avenir. « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison », a expliqué récemment le meneur de Golden State. Malgré son niveau exceptionnel lors des playoffs, les Warriors savent bien qu’il ne lui reste pas dix ans devant lui.

« Il peut clairement jouer à ce niveau encore quelques années »

Mais pour son père, Dell Curry, Stephen est encore très loin de la retraite. « Quand je l’observe à 34 ans, il peut rester à ce niveau et être productif sur le parquet », annonce l’ancien joueur des Toronto Raptors dans des propos relayés par Basket USA . « Il ne pourra peut-être plus marquer 30 points par match, mais il faudra tout de même continuer de défendre sur lui. C’est essentiel d’avoir ça dans une équipe, d’avoir un joueur qu’il faut surveiller. Les choses deviennent alors plus faciles pour les autres joueurs. Il a encore envie, il veut gagner plus. Donc il peut clairement jouer à ce niveau encore quelques années », conclut le papa Curry. Rassurant !

