C’est confirmé, Curry a pris une énorme décision pour son avenir

Publié le 28 juillet 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison exceptionnelle, Stephen Curry a remporté sa quatrième bague de champion NBA et son premier titre de MVP des Finales. Pour la suite de sa aventure en NBA, le meneur de 34 ans a expliqué clairement qu’il souhaitait terminer sa carrière avec les Golden State Warriors, sa franchise de toujours.

Stephen Curry sort peut-être de la plus belle saison de sa carrière. Si l’on lie le collectif et le personnel, difficile de faire mieux pour le meneur des Golden State Warriors. Après deux saisons très difficiles, Curry a relevé la tête et Golden State avec. Une belle troisième place de Conférence Ouest avant un parcours exceptionnel en playoffs. Résultat, les Warriors ont retrouvé les sommets et se sont offerts une quatrième bague de champion NBA en huit ans. Stephen Curry a lui raflé son premier titre de MVP des Finales.

Un quatrième titre de champion NBA à la saveur particulière

Ce sacre personnel, Stephen Curry l’a attendu. « Cela signifiait tellement pour lui vu où on en était ces deux dernières années. Oubliez ce que tout le monde disait sur le fait qu’il lui fallait un titre de MVP des Finals. On se fiche de ce que tout le monde raconte : on pouvait voir dans ses yeux qu’il en avait besoin, pour lui. Il voulait vraiment ce titre et ce trophée de MVP des Finals et il l’a eu », expliquait Steve Kerr après la victoire contre les Celtics, avant d’ajouter : « C’est le principal artisan de tout ça. C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan. C’est le visage de la franchise. Tout a été bâti autour de lui. Pour cette raison, je penserai toujours que ce titre restera comme le couronnement de la gloire de Stephen ».

Stephen Curry n’en a pas fini

A présent, Stephen Curry est déjà basé vers l’avenir. A 34 ans, le Chef a encore faim de titres et vu le rythme de croisière des Warriors, il peut encore enrôler deux ou trois bagues. De son côté, Steve Kerr a une petite idée… « Il lui manque quand même une médaille d’or olympique. Et je pense qu’il devrait vraiment se concentrer sur le fait d’intégrer l’équipe olympique en 2024. C’est la dernière chose qui lui manque dans sa carrière. Désolé mais je ne pouvais pas m’en empêcher », a lancé l’entraîneur des Warriors et de Team USA. Mais avant de penser aux Jeux Olympiques, Stephen Curry est focalisé sur la NBA.

Mesdames & Messieurs, Stephen Curry à l’international 🌍 pic.twitter.com/IjBICVvp9f — 𝗝𝗣𝗿𝗼𝗻𝗼𝘀𝟮𝟯 🏀 (@JPronos23) July 28, 2022

« Je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière »