NBA : L’énorme coup de pression de Stephen Curry

Publié le 27 juillet 2022 à 23h35 par Hugo Chirossel

Après deux saisons de galères, les Golden State Warriors ont retrouvé les sommets de la NBA cette saison, en remportant le titre face au Boston Celtics. La franchise de San Francisco a pu compter sur son trio historique pour y parvenir : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais les choses pourraient changer dans un an, notamment si le dernier nommé n’est pas prolongé.

De retour au top. Après plusieurs années de galères, notamment à cause des blessures de Klay Thompson, les Golden State Warriors ont de nouveau été sacrés champions de NBA, après leur victoire en finale face aux Boston Celtics. Si l’effectif a un peu changé depuis son dernier titre en 2018, la franchise de San Francisco a une nouvelle fois pu s’appuyer sur ses joueurs majeurs : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, bien accompagnés par Andrew Wiggins et Jordan Poole notamment.

Encore plus fort la saison prochaine ?

Les Warriors ne comptent pas s’arrêter là et entendent bien revenir avec les mêmes ambitions pour la saison prochaine. L’équipe pourrait être encore plus forte que l’année passée, grâce au retour du jeune pivot James Wiseman, sur qui ils n’ont pas pu compter lors du dernier exercice. Ajoutez à cela Jonathan Kuminga et vous avez un effectif compétitif, composé aussi bien de jeunes talents, que de vétérans expérimentés et toujours aussi performants sur le parquet. Mais même quand l’on croit que tout va bien, les problèmes font surface et Golden State va être confronté à un problème majeur dans un an.

Les Warriors face au casse-tête des prolongations

En effet, si Stephen Curry a encore quatre ans de contrat, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Klay Thompson et Draymond Green seront tous éligibles à une extension de leur bail l’année prochaine. Une situation qui risque d’être difficile à gérer, car si ces joueurs réclament un contrat max, la note s’élèvera à 540M€, contre 300 actuellement. D’après les informations de The Athletic , Joe Lacob, propriétaire de la franchise, n'a pas l’intention d’offrir à tout le monde le maximum, ce qui pourrait créer des tensions en interne.

« Steph serait très mécontent si l’équipe perd Green »

Cela a des chances d’entraîner certains départs et d’après Marcus Thompson, journaliste chez The Athletic , si Draymond Green n’obtient pas ce qu’il veut, Stephen Curry pourrait claquer la porte : « la question est de savoir comment Curry se sentirait si son coéquipier n’obtenait pas son extension. De multiples sources ont confirmé que Steph serait très mécontent si l’équipe perd Green, surtout parce qu’elle refuse de le payer. Curry a encore quatre années de contrat, et souhaite que Dray et Thompson soient avec lui pendant cette durée. Une extension de trois ans pour Green permettrait d’aligner son contrat avec Steph . »

« Curry voit le Big Three comme un package »