NBA : Le clan Kobe Bryant répond à Klay Thompson

Publié le 25 juillet à 17h35 par Jules Kutos-Bertin

Après deux énormes blessures consécutives, Klay Thompson a fait son grand retour sur les parquets l’hiver dernier. Très vite, le Splash Brother s’est mis au niveau jusqu’à obtenir son quatrième titre de champion NBA. Élu athlète avec le plus grand come-back de l’année aux ESPY Awards, le joueur des Warriors a rendu un magnifique hommage à Kobe Bryant.

Klay Thompson est un exemple à suivre pour tout sportif. Après deux années où il a été miné par les blessures, l’arrière des Golden State Warriors a effectué un retour tonitruant, jusqu’au titre de champion NBA obtenu par sa franchise. Un quatrième sacre en seulement huit ans pour Klay Thompson. Pourtant, le Splash Brother revient de très loin. Lors des Finales NBA de 2019 contre les Toronto Raptors, Thompson est étincelant, jusqu’à sa rupture des ligaments croisés. Un coup d’arrêt énorme pour les Warriors. Un an après, le quadruple champion NBA reprend l’entraînement et se fait une rupture du tendon d’Achille.

Klay Thompson a connu le pire avant de revenir au top

Mentalement, Klay Thompson était au fond du trou. « Il y avait beaucoup d’émotions. On était vraiment proche du triplé, ce qui n’avait plus été fait depuis Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Je ne m’étais jamais blessé aussi gravement, donc je ne pensais pas que c’était sérieux. Je pensais que je m’étais fait une entorse du genou. On est en Finals, devant notre public, l’adrénaline est tellement forte qu’on perd un peu la raison. Courir avec un ligament croisé rompu, ce n’est pas très logique. J’étais en terre inconnue avec cette blessure au genou. J’avais toujours joué depuis le début de ma carrière. Le cycle a été assez long, pendant deux ans. Mais pour être ici aujourd’hui, je ne changerais rien », expliquait-il récemment sur sa blessure en Finales.

« Nous pensons à Kobe et Gigi tous les jours »

Trois ans après, tout a changé pour Klay Thompson. Le joueur des Warriors est revenu à son meilleur niveau ou presque, ce qui lui a valu l’honneur de recevoir un ESPY Awards, il a été élu athlète avec le plus grand come-back de l’année. Après avoir récupéré sa récompense, Klay Thompson a rendu un très bel hommage à Kobe Bryant, son idole de toujours. « Le meilleur souvenir que j’ai eu en grandissant en Californie du Sud était de venir au Staples Center avec mon père. J’ai eu une vie privilégiée, mon père était commentateur pour les Lakers. J’allais à tous les matchs tôt, juste pour voir Kobe faire son truc. Je voudrais remercier la famille Bryant. Je ne sais pas si Vanessa est en train de regarder, mais je voudrais remercier Vanessa et ses trois enfants. Nous pensons à Kobe et Gigi tous les jours. J’ai le livre Mamba Mentality tous les jours pendant la rééducation, ce sont les meilleurs souvenirs, le regarder jouer. Il m’a inspiré pour être l’athlète que je suis aujourd’hui », a lâché Klay Thompson dans des propos relayés par Parlons Basket .

Klay Thompson’s tribute to Kobe Bryant at the ESPYS pic.twitter.com/my1KvY1CiE — NBA SKITS (@NBA_Skits) July 21, 2022

« Klay Thompson, tu as de la classe »