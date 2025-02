PSG - Transfert à 25M€ : Riolo n’en revient pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Issu du centre de formation du PSG, Arnaud Kalimuendo est depuis 2022 un joueur du Stade rennais. Joueur solide de l'effectif breton sans forcément être très brillant, il avait été vendu pour 25M€ à l'époque alors qu'il n'avait que 20 ans. Dimanche, les Rennais n'ont pas pu éviter une nouvelle défaite en Ligue 1 face à Lille et ils ont bien du mal à décoller au classement.

S'il a déjà inscrit 9 buts cette saison avec Rennes en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo semble avoir du mal à convaincre tout le monde. En effet, parmi ses principaux détracteurs, Daniel Riolo n'arrive pas à voir ses bonnes qualités. Son transfert à l'époque l'avait surpris car au vu de la somme récupérée par le PSG, on aurait pu s'attendre à mieux de sa part.

Le PSG a bouclé un dossier étonnant

Si Arnaud Kalimuendo a été formé à Paris, il n'a joué que 5 matches sous les couleurs du club avec l'équipe première. En effet, il a rejoint le RC Lens en prêt pendant deux saisons avant d'être recruté par le Stade rennais pour 25M€. Une belle affaire pour le club de la capitale car pour Daniel Riolo, il ne méritait visiblement pas cette somme. « Il y a eu des recrutements qui n'avaient pas lieu d'être, ou qui étaient fait en dépit du bon sens. Kalimuendo, 25M€ quand même, pour ce qu'il fait dans une saison. Je ne sais pas dans quel contexte il pourrait être bon » analyse l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.

Kalimuendo décevant pour Riolo

A l'heure actuelle, le Stade rennais pointe seulement à la 13ème place de Ligue 1 avec seulement 5 points d'avance sur la 16ème, synonyme de barrages pour se maintenir dans l'élite. Les performances d'Arnaud Kalimuendo, même s'il trouve le chemin des filets de temps en temps, ne sont pas suffisantes pour Daniel Riolo. « C'était un peu la même chose pour Gouiri, et à Marseille ça se passe très bien pour l'instant. Kalimuendo, je ne sais pas ce qu'il a en lui, mais quand même, les saisons s'enchainent et pff, c'est vraiment pas terrible, et il avait couté le prix d'un très bon attaquant quand même. C'est insuffisant ce qu'il fait » poursuit-il.