Mercato - OM : La négociation surprise pour Pogba !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours libre depuis son départ de la Juventus fin novembre, Paul Pogba a souvent été lié à l’OM, mais les clubs ne peuvent désormais plus recruter dans la plupart des championnats européens. C’est encore possible en Italie, jusqu’au 25 février prochain, où la Fiorentina a justement discuté de la possibilité de le recruter.

Bien qu’il soit autorisé à reprendre la compétition à partir du 11 mars, Paul Pogba ne devrait pas rejouer cette saison. Dans la plupart des championnats européens, il n’est plus possible de recruter, même des joueurs libres. On ne le verra donc pas avec le maillot de l’OM, où son nom est revenu avec le plus d’insistance en France.

La Fiorentina a bien pensé à recruter Pogba

Paul Pogba peut en revanche encore s’engager avec un club italien, jusqu’au 25 février prochain. Dernièrement, le Corriere dello Sport indiquait que la Fiorentina avait pensé à s’attacher les services de l’international français (91 sélections). Ce que confirme Le Parisien, qui précise que mis à part la Viola, aucun autre club de Serie A ne s’est manifesté.

Pas assez de garanties sur sa condition physique

Mais Paul Pogba ne s’engagera pas avec l’actuel sixième au classement du championnat italien. En effet, selon différentes sources, la possibilité de recruter le milieu de terrain âgé de 31 ans a bien été étudiée en interne par les dirigeants de la Fiorentina. Ils ont finalement décidé de ne pas aller plus loin, faute de garanties en ce qui concerne la condition physique de Paul Pogba, dont le dernier match officiel remonte à septembre 2023.