Messi et Cristiano Ronaldo au PSG : L'annonce folle du Qatar !

Une fois le PSG racheté par le Qatar, il a souvent été question d'un intérêt pour Cristiano Ronaldo. Si le Portugais n'a jamais rejoint le club de la capitale, on ne peut pas en dire autant de Lionel Messi, qui a joué deux ans à Paris. Mais voilà que le plan initial du PSG était d'avoir Lionel Messi ET Cristiano Ronaldo.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, le club de la capitale est passé sous pavillon qatari et compte tenu de la puissance financière des nouveaux propriétaires, on s'est mis à rêver. Les plus grandes stars étaient annoncées au PSG et les Qataris avaient de grandes ambitions. Elles se nommaient notamment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Ils n'ont pas voulu »

Joueur du PSG au moment du rachat par le Qatar, Mevlut Erding s'est rappelé du discours complètement fou tenu par Nasser Al-Khelaïfi. Pour France Bleu, l'ancien Parisien a alors révélé : « Quand le Qatar arrive, j'ai le souvenir du discours de Nasser Al-Khelaïfi devant les joueurs. Il nous dit : "Je viens avec les ambitions, je voulais amener Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais ils n'ont pas voulu" ».

« Il veut amener Messi et Cristiano Ronaldo »

« Dès qu'il arrive, il a amené Pastore, mais en fait, il veut amener Messi et Cristiano Ronaldo. Il nous l'a dit. C'était pour montrer l'ambition du club », a ensuite poursuivi Mevlut Erding. Au final, seul Lionel Messi aura donc porté le maillot du PSG.