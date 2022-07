NBA

LeBron James proche de la retraite, son successeur dévoilé

Publié le 24 juillet à 16h35 par Quentin Guiton

LeBron James est une légende en NBA, mais malheureusement il n'est pas éternel… Le King a 37 ans et voit la fin de sa carrière se rapprocher de plus en plus. James est le visage de la Ligue depuis des années, le successeur de Michael Jordan. Et quand il sera temps pour lui de tirer sa révérence, un successeur lui serait déjà tout trouvé…

La saison dernière fut un fiasco pour les Los Angeles Lakers. Alors que les attentes étaient énormes sur le trio LeBron-Davis-Westbrook en début de saison, les Angelinos ne se sont même pas qualifiés pour les playoffs. Le trio spectaculaire sur le papier n’a finalement pas du tout fonctionné. Le lieutenant Anthony Davis a été blessé (encore une fois) une bonne partie de la saison et Russell Westbrook ne s’est lui jamais acclimaté à sa nouvelle équipe. Et à côté il y a LeBron James. Le vétéran a encore offert une saison complètement dingue niveau statistiques avec des performances exceptionnelles. Il devenait même le premier joueur à comptabiliser 30 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds, avant de dépasser la barre des 36 930 points ! Mais LeBron était bien trop seul. De plus, la légende a aussi subi une blessure en début de saison. Une blessure qui peut aussi s’expliquer par son âge avancé…

NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde https://t.co/SGU5IBnoNz pic.twitter.com/TGgDZU07MM — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

L’icône de la NBA depuis Jordan

En effet, même si on le voit toujours aussi dominant et explosif sur les parquets de la NBA, LeBron James reste humain et subit les effets de l’âge. Ces dernières années, James a par exemple eu quelques pépins physiques. Mais rien de plus normal à 37 ans ! Personne n’y est vraiment préparé mais James est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Sa retraite sera assurément un coup de massue sur la NBA et tous les fans de ce sport. Il faut dire que depuis Michael Jordan, LeBron James est la figure de la NBA. Avec MJ , il est même dans le débat du meilleur joueur de l’histoire. Son palmarès parle pour lui. Il a été nommé Rookie de l’année en 2004, MVP quatre fois, a remporté quatre titre de champion NBA où il a été nommé à chaque fois MVP des Finales. Que ce soit avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat ou les Los Angeles Lakers, LeBron James a régné en maitre. De plus, en NBA, il est désormais deuxième meilleur scoreur All-Time et septième passeur All-Time. L’un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur. Son surnom, The King , n’est pas un hasard. Mais le Roi n’est pas éternel…

Son successeur annoncé

Mais qui pour succéder à l’un des plus grands joueurs que le basket ait connu ? Qui pour devenir le nouvel emblème de la NBA ? Si Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ont été désignés par plusieurs observateurs, il se pourrait en fait que la relève de LeBron se trouve du côté de la Nouvelle-Orléans. En effet, Zion Williamson est destiné à devenir le futur patron de la Ligue d’après l’un de ses proches ! « Je crois sincèrement que Zion sera le visage de la NBA une fois que LeBron James aura pris sa retraite. Je le crois. Je le vois tous les jours cher lui. Il faut juste qu’il puisse rester en bonne santé. Il est en bonne santé maintenant. Mais dès que la saison commencera, il sera encore plus en forme qu’il ne l’est déjà maintenant » a ainsi déclaré Christian Green, nouveau chef culinaire du numéro un de la draft 2019, à NOLA.com . Ce dernier a même déclaré que Zion avait un objectif clair en tête : « Il est vraiment en pleine forme. Mon gars dit qu’il veut être le MVP de la ligue cette année. Je le vois. J’y crois » .

Des doutes et de l’espoir

Seulement, Zion Williamson n’a pas encore vraiment prouvé en NBA. Si à chaque fois qu’il a mis les pieds sur un parquet, le golgoth a impressionné tout le monde, le problème est sa condition physique. En effet, Zion sort d’une saison blanche avec les Pelicans. Mais la saison prochaine pourrait enfin vraiment lancer la carrière du prodige. En effet, aux côtés de Brandon Ingram et de C.J. McCollum, l’ancien de Duke a les moyens de tout casser dans les saisons à venir. Son potentiel est immense et s’il arrive à en finir avec ses blessures, il sera difficile de l’arrêter. Ce n’est pas pour rien que lorsqu’il a été drafté, la hype générée était semblable à celle provoquée par un certain… LeBron James.