NBA : La bombe est lâchée, LeBron James peut quitter les Lakers

Publié le 21 juillet à 23h35 par Thomas Bourseau

LeBron James et les Los Angeles Lakers. L’idylle qui a été entamée il y a maintenant 4 ans pourrait virer à une rude séparation dans les prochaines semaines ou à l’été 2023. En effet, l’avenir de King James en Californie dépendrait grandement de Russell Westbrook et de la présence de The Brodie lors de la prochaine saison régulière. Explications.

LeBron James n’a plus rien à prouver, ayant remporté quatre bagues de champion NBA et se plaçant à la deuxième place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA derrière Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points en carrière. Alors qu’il soufflera sa 38ème bougie en décembre prochain, LeBron James ne semble pas encore prêt à prendre sa retraite et cherche toujours à mettre une cinquième bague de champion NBA à ses doigts, comme la légende de sa franchise actuelle, Kobe Bryant. Pour autant, il se pourrait que King James ne s’éternise pas chez les Lakers si un changement de taille n’était pas opéré.

LeBron James sur le départ ?

Le journaliste Dave McMenamim a dernièrement affirmé à Lowe Post que LeBron James ne comptait plus voir Russell Westbrook la saison prochaine. Une saison régulière aurait suffi à celui qui est surnommé King James pour savoir qu’il faut passer à autre chose et qu’il est temps pour la franchise californienne d’échanger Russell Westbrook pour le bien de la franchise. « Il est clair comme de l’eau de roche que LeBron en a assez vu et qu’il n’a aucune envie d’être coéquipier de Russell Westbrook encore une saison ».

Contrairement à James, le coach des Lakers ne tourne pas le dos à Westbrook

Cependant, il se pourrait que le nouveau head coach des Lakers, à savoir Darvin Ham, qui a succédé à Frank Vogel, contrecarre les plans de LeBron James avec les Los Angeles Lakers. « Mon idée, c’est de lui donner une chance, de voir comment il se débrouille dans le système de Darvin Ham, avec les principes de Darvin Ham. De voir ça, avant de commencer à le dégager » . Que cela signifie-t-il pour la suite de LeBron James ?

NBA : Entre LeBron James et Russell Westbrook, c'est la guerre https://t.co/IsIayhopRN pic.twitter.com/zGlEsJ3edP — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

LeBron James peut tout plaquer si Westbrook ne part pas

Journaliste pour The Athletic , Jovan Buha s’est longuement attardé sur la situation de LeBron James et sur ce que l’avenir peut réserver au franchise player des Los Angeles Lakers. Dans des propos rapportés par Parlons-Basket, Buha a affirmé que les résultats sportifs dicteront l’avenir de James au sein des Angelinos , au même titre que la décision des Lakers avec Russell Westbrook. « Je ne peux pas dire que cette saison sera la dernière de LeBron aux Lakers, mais je pense que beaucoup de choses dépendront de Russell Westbrook et des résultats sportifs. Si les dirigeants ne s’activent pas et que la saison est encore une fois médiocre, LeBron quittera les Lakers dès l’été prochain. Mais je m’attends à ce que Westbrook soit échangé à un moment ou à un autre pendant l’été ».

Kyrie Irving pour combler LeBron James ?