NBA : Décision fracassante pour le trade de Kevin Durant

Publié le 20 juillet à 08h35 par Pierrick Levallet

En 2019, les Brooklyn Nets se constituaient une grosse équipe sur le papier en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving la même année. Cependant, le premier voudrait changer d'air et aurait donc réclamé son trade cet été. Toutefois, les contreparties de la franchise de New-York seraient très élevées pour échanger la star de 33 ans. Par ailleurs, les Brooklyn Nets ont lancé un gros avertissement au reste de la ligue dans ce dossier.

Depuis quelques années maintenant, les Brooklyn Nets se sont fixés comme projet d’aller chercher leur premier titre NBA de leur histoire. Dans cette optique, la franchise de New-York s’est donnée les moyens d’y parvenir en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving en 2019. En 2021, le duo a été rejoint par James Harden. Toutefois, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu pour les Brooklyn Nets, qui n’ont pas su faire mieux qu’un demi-finale de conférence lors des playoffs, le tout en trois saisons. James Harden a été le premier à claquer la porte, lui qui a rejoint les Philadelphia 76ers en échange de Ben Simmons, Andre Drummond et Seth Curry en février dernier. Quelques mois plus tard, c’est Kevin Durant qui pourrait faire ses valises. Comme révélé par The Athletic il y a quelques jours, la star de 33 ans aurait réclamé son trade. Néanmoins, les contreparties des Brooklyn Nets sont très élevées et le dossier n’avancerait pas vraiment ces derniers jours.

Les Nets sont prêts à garder Kevin Durant cet été

Et pour cause, la franchise aurait l’intention de jouer la montre pour Kevin Durant. Selon les informations du journaliste Marc Stein, les Brooklyn Nets auraient averti le reste de la ligue qu’ils étaient prêts à démarrer la saison avec KD dans leur effectif. L’équipe coachée par Steve Nash ne serait pour le moment pas convaincue par les offres qu’elle a reçues pour le trade de Kevin Durant. Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manquent dans ce dossier.

Les Suns et le Heat en difficulté pour ce trade

En effet, les Phoenix Suns étaient un temps annoncés comme les favoris pour s’attacher les services de Kevin Durant cet été. Cependant, la récente prolongation colossale de Deandre Ayton aurait mis l’équipe de l’Arizona en difficulté dans ce dossier puisque cette dernière ne serait plus en mesure de faire une offre satisfaisante aux Brooklyn Nets. Le Miami Heat, quant à lui, aurait tenté une approche en proposant un package composé de Tyler Herro, Duncan Robinson et quelques picks de draft. Néanmoins, Tyler Herro n’intéresserait pas vraiment les Nets.

