NBA : Kevin Durant veut quitter les Nets, une énorme condition est posée

Après avoir perdu James Harden plus tôt dans la saison et peut-être bientôt Kyrie Irving, les Brooklyn Nets pourraient aussi voir Kevin Durant quitter le navire. KD a en effet demandé son trade de New York il y a déjà quelques semaines. Mais aujourd’hui, le joueur est toujours à Brooklyn. Il faut dire que les Nets ont des exigences très élevées…

En 2019, les Brooklyn Nets choquaient la NBA en s’offrant Kevin Durant et Kyrie Irving. L’objectif était de construire une superteam pour enfin gagner un titre. Puis en 2021, James Harden a débarqué de Houston pour former un trio de rêve ! Il était alors difficile de ne pas voir Brooklyn favori au titre. Et pourtant aujourd’hui, cette équipe des Nets s’avère être un fiasco total. La superteam de New York n’a même pas réussi à atteindre une finale de conférence. Pire, lors des derniers playoffs, les Nets se sont fait balayer par les Boston Celtics, 4-0. Un terrible échec que n’a pas vécu James Harden puisqu’il a quitté le navire plus tôt dans la saison pour rejoindre Joel Embiid du côté des Philadelphia Sixers. Et Kyrie Irving a de fortes chances de l’imiter, lui qui est annoncé aux Los Angeles Lakers. Pour Kevin Durant, c’était trop, et ce dernier a donc transmis une demande de trade aux Brooklyn Nets.

KD attiré par les Suns et le Heat

Dès que la bombe est sortie dans les médias, toutes les franchises de la NBA se sont penchées sur le dossier et la possibilité ou non de le récupérer. Mais Kevin Durant a des préférences. La superstar veut à tout prix gagner et veut un projet pour. Ainsi, deux franchises se sont vites dégagées : les Phoenix Suns et le Miami Heat. Pas n’importe quelles équipes puisque les deux ont terminé premières de leur conférence à l’issue de la saison régulière.

Les Nets sont très exigeants !

Seulement, un petit détail bloque le dossier. Kevin Durant est encore sous contrat avec les Brooklyn Nets jusqu’en 2026. C’est donc la franchise de New York qui aura le dernier mot, c’est elle qui est clairement en position de force. Et vu la longueur du contrat et le statut du joueur, les Nets veulent du très lourd en contrepartie, un package encore jamais vu ! Voici donc leurs exigences : l'offre doit contenir au minimum un All-Star de moins de 25 ans.

