NBA : Durant réclame son trade, il est totalement bloqué

Publié le 16 juillet 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Après James Harden, les Brooklyn Nets pourraient bien connaître un autre départ de taille avec Kevin Durant. Le joueur de 33 ans aurait réclamé son trade il y a quelques jours déjà. Mais finalement, Kevin Durant pourrait bien ne pas faire ses valises cet été et être bloqué par la franchise de New-York, où il est sous contrat jusqu’en 2026.

En 2019, les Brooklyn Nets avaient frappé un énorme coup sur la NBA. La franchise de New-York s’est fixée comme objectif d’aller décrocher son premier titre de son histoire dans la ligue. Dans cette optique, l’équipe de Joseph Tsai n’a pas lésiné sur les moyens pour y parvenir. En effet, les Brooklyn Nets se sont attachés les services de Kevin Durant et de Kyrie Irving cette année là, suivi de James Harden en 2021. Mais malgré ce duo puis ce trio qui vendait du rêve, les hommes de Steve Nash ne sont jamais parvenus à atteindre ne serait-ce que les finales de conférence ces dernières années. Et les choses pourraient bien ne pas s’améliorer avec le temps. En effet, James Harden s’est envolé du côté des Philadelphia 76ers en février dernier, et Kyrie Irving pourrait lui aussi plier bagages. Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques jours, The Athletic révélait que Kevin Durant réclamait son trade cet été. Il n’en a pas fallu plus pour voir certaines franchises se tenir à l’affût. Mais finalement, KD pourrait bien être bloqué par les Brooklyn Nets.

Les Nets préfèrent garder Kevin Durant pour l’instant

Au micro de l’émission Cet Up , le journaliste d’ ESPN Brian Windhorst a révélé que l’équipe de New-York n’avait toujours reçu aucune offre satisfaisante pour Kevin Durant : « Pour Kevin Durant, voilà ce qu’il ya : rien du tout. Il n’y a pas de nouveau. Les exécutifs sont en train de quitter la Summer League. Ils partent en vacances. A ce stade, les Nets préfèrent que Kevin Durant reste avec eux. Il n’y a aucun trade proposé qu’ils aiment. » Naturellement, au vu du contrat que Kevin Durant a récemment signé en plus de son talent net sur le parquet, les Brooklyn Nets afficheraient des exigences colossales pour se séparer de lui. Difficile pour les différentes franchises de la NBA de s’aligner sur les demandes de celle de New-York.

Kevin Durant a-t-il changé d’avis pour son avenir ?

« Une énorme question et ce que la ligue attend en quelque sorte de savoir, c’est ce que pense Durant. Il est celui qui a demandé à être tradé. Est-ce qu’il a changé d’avis maintenant que certaines pistes de trade se sont obscurcies ? » a ensuite poursuivi Brian Windhorst. Jusqu’à présent, Kevin Durant avait quelques destinations en tête en cas de départ des Brooklyn Nets. Mais les franchises en question se serait refroidies concernant la venue du MVP des Finals 2017 et 2018 ces derniers jours.

Les Suns n’ont plus de quoi convaincre les Nets, le Heat refroidi par les exigences démentielles pour Durant