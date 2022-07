NBA

NBA : Un trade historique chez les Lakers, une preuve tombe

Publié le 16 juillet 2022 à 13h35 par Hugo Ferreira

En difficulté chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook pourrait faire ses valises cet été. Son avenir est incertain, mais Thad Foucher lui conseillait de rester en Californie. Cependant, comme l’a révélé l’agent, Brodie ne voyait pas la situation du même œil, et penserait donc à un départ. Une divergence de point de vue qui a entrainé la séparation des deux hommes, qui travaillaient ensemble depuis 2008.

La carrière de Russell Westbrook a pris un tournant il y a un an. Le meneur a changé de franchise pour la 3ème fois en autant d'année en rejoignant les Los Angeles Lakers. Sur le papier, le joueur de 33 ans devait former un trio monstrueux avec LeBron James et Anthony Davis, seulement, les résultats n’ont pas suivi, et Brodie a souvent été esseulé en raison des blessures de ses deux coéquipiers. Sur le plan statistique, celui-ci a été en nette baisse comparé à ce qu’il avait pu produire avec Oklahoma, Houston ainsi que Washington. Et tout n’était pas encore fini. En effet, après 14 ans, le natif de Long Beach et son agent on mit fin à leur collaboration.

Westbrook et son agent se sont séparés

Pour ESPN , Thad Foucher a annoncé que sa collaboration avec Russell Westbrook était terminée. Celui-ci était pourtant son agent depuis 14 ans, et la fin de sa carrière universitaire avec les Bruins d’UCLA (Chicago). Une aventure dont l’Américain de 66 ans garde de très bons souvenirs : « J'ai représenté Russell Westbrook pendant 14 ans et je suis fier de notre partenariat qui a inclus une draft 2008 très réussie, un contrat super-max et le seul contrat max renégocié et prolongé de l'histoire. J'ai également soutenu Russell tout au long de son ascension pour devenir une figure importante de l'industrie de la mode et j'ai récemment orchestré trois échanges successifs au nom de Russell, dont le point culminant a été l'échange avec les Los Angeles Lakers, sa ville natale. À chaque fois, les équipes ont renoncé à des joueurs et des atouts précieux pour acquérir Russell - et à chaque fois, une nouvelle organisation a accueilli son arrivée. Nous l'avons fait ensemble avec grâce et classe » . Malgré tout, les deux hommes se sont séparés, et l’avenir de Westbrook en est la cause.

Foucher et Westbrook étaient en désaccord pour son avenir

Thad Foucher n’a pas oublié d’expliquer la raison de cette séparation. L’agent conseillait au meneur de rester chez les Los Angeles Lakers, d’autant plus que Darvin Ham avait publiquement évoqué son cas, et semble bien compter sur lui. Cependant, les deux hommes ne seraient pas d’accord à ce sujet : « Maintenant, avec la possibilité d'un quatrième échange en quatre ans, le marché dit aux Lakers qu'ils doivent ajouter une valeur supplémentaire avec Russell dans tout scénario d'échange. Et même dans ce cas, un tel échange peut exiger que Russell quitte immédiatement la nouvelle équipe par le biais d'un rachat. Ma conviction est que ce type de transaction ne sert qu'à diminuer la valeur de Russell et que sa meilleure option est de rester avec les Lakers, d'embrasser le rôle de titulaire et le soutien que Darvin Ham a publiquement offert. Russell est un joueur de premier choix pour le Naismith Basketball Hall of Fame et il le prouvera encore avant de prendre sa retraite. Malheureusement, des divergences irréconciliables existent quant à la meilleure voie à suivre pour lui et nous ne travaillons plus ensemble. Je souhaite à Russell et à sa famille le meilleur » . Seulement, si Foucher conseille à Westbrook de rester chez les Lakers mais que les deux se séparent à cause de leur point de vue trop différent, alors cela signifie que le MVP 2017 souhaiterait bien faire ses valises.

