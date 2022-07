NBA

NBA : LeBron James voudrait changer de sport

Publié le 16 juillet 2022 à 10h35 par Hugo Ferreira

En difficulté depuis deux saisons, les Los Angeles Lakers veulent se rattraper. LeBron James approche de la retraite et veut remporter un 5ème titre de champion NBA, mais doit compter sur ses coéquipiers. Ainsi, le natif d’Akron espère que tout le monde sera prêt et motivé, et aimerait parfois pratiquer un sport où l’on ne peut se reposer que sur soi-même.

L’aventure de LeBron James aux Los Angeles Lakers ne se passe pas exactement comme il pourrait l’espérer. En effet, après avoir remporté le titre de champion en 2020, le succès fuit désormais les Angelinos . Au terme d’un exercice 2020/2021 compliqué où ils avaient dû passer par le Play-in tournament, les hommes de Frank Vogel avaient réussi à se qualifier pour la post-saison, mais leur parcours s’est terminé dès le 1er tour et l’élimination face aux Phoenix Suns, qui iront jusqu’en finale. Désireux de faire mieux cette année, les Pourpre et Or n’ont pas réussi leur mission. Très décevant, ces derniers ont fini à la 11ème place de la conférence Ouest, et n’ont même pas décroché leur billet pour les Playoffs. Une situation que le Chosen One espère rapidement pouvoir régler.

NBA : La terrible annonce de Tony Parker sur le trade de Kevin Durant https://t.co/xqiE5FFVz7 pic.twitter.com/yeOnVt2G4m — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

LeBron James approche de la fin de sa carrière

Il est indéniable que LeBron James fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. 2ème meilleur marqueur de la ligue derrière Kareem Abdul-Jabbar, le Chosen One a également été sacré MVP 4 fois. Il possède aussi 4 titres de champion NBA, où il a été élu meilleur joueur des finales à chaque fois. Toutefois, à 37 ans, celui-ci n’est toujours pas rassasié. Alors que la fin de sa carrière approche, l’ailier souhaite pouvoir retourner sur le toit de la ligue une nouvelle fois, et attend de ses coéquipiers qu’ils soient prêts pour le faire cette saison.

«Parfois, j’aimerais beaucoup être un joueur de tennis, ou de golf»

Pour l’émission The Shop , LeBron James a évoqué sa carrière, y compris la saison à venir. Le natif d’Akron souhaite remporter un 5ème titre de champion, et attend de ses coéquipiers qu’ils arrivent avec un mental de vainqueur, ce qui n’a pas toujours été le cas. Le Chosen One avoue même qu’il aimerait parfois pratiquer un sport solitaire, où l’on est le seul maître de sa réussite. « Oh oui, je suis obsédé par ça, par cette pression de tout gagner ou tout perdre. Ce qui me fait perdre le sommeil est quand tout le monde ne pense pas de la même façon dans ton vestiaire. Parfois, j’aimerais beaucoup être un joueur de tennis, ou de golf. Parce qu’il n’y a que toi dans le miroir, c’est toi contre toi-même. Mais il y a ces personnes qui débarquent et qui ne connaissent pas ça, parce qu’ils viennent d’une culture où perdre est normal » a-t-il confié, dans des propos relayés par Parlons Basket . Des paroles qui pourraient bien concerner une autre star des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook.

Westbrook visé ?

Arrivé il y a un an, Russell Westbrook ne fait pas l’unanimité chez les Los Angeles Lakers. C’est même tout l’inverse, puisque certains supporters réclament déjà son départ. Avec 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives de moyenne, le meneur est loin des standards auquel il avait habitué les fans de NBA. A titre de comparaison, celui-ci tournait en moyenne à 4 unités de plus dans chaque statistique lors de son passage aux Washington Wizards durant la précédente campagne. Son attitude a également attiré les critiques, lui qui semblait parfois ne mettre aucune envie. Pour certains, les propos de LeBron James visent directement le meneur, affaire à suivre...