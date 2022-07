NBA

NBA : Après son départ des Nets, un compatriote de Doncic allume Durant et Irving

Publié le 14 juillet 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Arrivés chez les Brooklyn Nets pour porter la franchise vers son premier titre, Kevin Durant et Kyrie Irving ont échoué dans leur mission. Et contrairement aux attentes, les deux stars auraient demandé à quitter New-York cet été, de quoi faire parler en NBA. Ancien coéquipier de Durant et Irving sur les six derniers mois, Goran Dragic a pointé du doigt leur individualisme.

En 2019, lorsque les Brooklyn Nets font venir Kevin Durant et Kyrie Irving le même été, toute la NBA s’attend à une future suprématie. En dehors de la première saison durant laquelle KD n’a pas joué en raison de sa grosse blessure au tendon d’Achille, les deux n’ont jamais su atteindre les sommets avec la franchise new-yorkaise. En 2021, les Nets sont loin de démériter puisqu’ils tombent contre les Bucks, futurs champions NBA. Insuffisant néanmoins avec un tel effectif. Et vu la situation actuelle, le train semble passé pour Brooklyn…

Kevin Durant affole la free agency

C’est d’abord Kevin Durant qui a enflammé cette free agency. Si KD avait lié son avenir à celui de Kyrie Irving, peu de questions se sont posées lorsque le second a activé sa player option qui scellait presque son avenir à Brooklyn. Du moins, c’est ce que tout le monde pensait… Lorsque ESPN a annoncé les envies d’ailleurs de Kevin Durant, la NBA s’est enflammée et les prétendants sont arrivés en trombe. Phoenix, Miami, Toronto, KD aura l’embarras du choix. Un retour aux Warriors a même été évoqué ! Quoi qu’il en soit, même si son avenir met du temps à se débloquer, Kevin Durant devrait bel et bien quitter les Nets cet été. Reste à savoir à quel moment et pour aller où…

Kyrie Irving de retour avec LeBron James ?

Même son de cloche pour Kyrie Irving. Après avoir activé sa player option, l’ancien joueur des Cavaliers a finalement demandé à partir, une information qui n’a pas échappé à LeBron James. Avec la saison catastrophique de Russell Westbrook, le King est conscient des besoins des Lakers et voudrait échanger les deux. Toutefois, les dirigeants de la franchise californienne n’ont pas forcément prévu de faire des concessions à LeBron James, un an après lui avoir ramené… Russell Westbrook. Pour le moment, les Lakers refuseraient même de céder ses choix de Draft 2027 et 2029, ce qui pourrait compliquer les négociations. Du côté des Nets, on s’est fait à l’idée d’un départ de Kyrie Irving.

Un individualisme contesté