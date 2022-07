NBA

NBA : LeBron James s'attaque au gouvernement américain

Publié le 13 juillet 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il fera son retour sur les parquets au mois d'octobre prochain avec les Los Angeles Lakers pour la reprise de la NBA, LeBron James fait parler de lui ces dernières heures pour critiquer l'inaction du gouvernement des Etats-Unis concernant le cas de Brittney Griner, joueuse américaine emprisonnée en Russie depuis quatre mois.

D'ordinaire, le mois de juillet est une période de l'année plutôt calme pour la NBA. La saison 2021-2022 étant terminée depuis le 16 juin dernier et le sacre des Golden State Warriors face aux Boston Celtics (4 victoires à 2), la ligue fermée nord-américaine est en pleine intersaison, la grande reprise des matchs étant programmée pour le mois d'octobre. Pourtant, une star du basket américain est actuellement en pleine tourmente, pour un sujet assez éloigné de la balle orange.

LeBron James en pleine polémique

En effet, LeBron James, légende absolue de la NBA, fait polémique outre-Atlantique après s'être exprimé sur le cas de Brittney Griner. Cette joueuse américaine évolue au poste de pivot pour les Phoenix Mercury en WNBA, le championnat féminin. Cependant, il y a longtemps que la jeune femme n'a plus foulé un parquet. Cette dernière est emprisonnée depuis plus de quatre mois en Russie : elle avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou au mois de février dernier après qu'un chien renifleur de la douane russe ait détecté de l'huile de cannabis dans les cartouches de ses cigarettes électroniques, une substance pourtant interdite dans le pays présidé par Vladimir Poutine. La joueuse âgée de 31 ans risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans pour « transport de drogue » .

James critique les Etats-Unis

Une situation que ne comprend pas King James, qui n'a pas mâché ses mots pour critiquer l'inaction du gouvernement des Etats-Unis concernant le cas de Brittney Griner. Dans un épisode de son émission intitulée The Shop qui sera publié prochainement, le quadruple champion NBA déclare : « En ce moment, comment peut-elle avoir l’impression que les Etats-Unis la soutiennent ? Je serais dans un état d’esprit où je me demanderais : « Est-ce que je veux vraiment retourner aux Etats-Unis ? » . Des déclarations qui lui ont attiré les foudres de nombreux citoyens américains, alors que les relations diplomatiques entre les USA et la Russie sont extrêmement tendues en raison de la guerre en Ukraine.

