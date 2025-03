Cette star du PSG va terrasser Mbappé, son pote balance !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé ne s'en cache pas, il rêve de remporter un jour le Ballon d'Or. Toutefois, le nouveau numéro 9 du Real Madrid pourrait être contraint d'attendre l'année 2026 pour espérer remporter le Graal. D'après Achraf Hakimi, grand ami de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est parti pour lui voler la vedette cette année.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En effet, la star de 26 ans a mis fin à son séjour à Paris après sept années, s'engageant librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé rêve de Ballon d'Or

En rejoignant le meilleur club du monde, en terme de palmarès, Kylian Mbappé se donne plus de chances de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Mais en ce qui concerne le titre individuel le plus prisé sur la scène mondiale, le numéro 9 du Real Madrid pourrait se être battu par une star du PSG cette année : Ousmane Dembélé.

Hakimi voit Dembélé remporter le Ballon d'Or

Flamboyant avec le PSG depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est un candidat très sérieux pour remporter le Ballon d'Or 2025. C'est du moins ce qu'affirme Achraf Hakimi, son coéquipier à Paris. « Si Ousmane Dembélé est en route pour le Ballon d'Or ? Oui, il en est capable. C'est un joueur différent. Ses stats parlent pour lui. J'espère qu'il continuera comme ça. Je pense qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Je pense qu'il va y arriver. S'il peut encore aller plus haut ? On voit qu'à chaque match, il grandit. Il marque des buts. Avant, il ne marquait pas beaucoup. Maintenant, il a compris qu'il devait plus marquer et faire plus de passes décisives. C'est ça le plus important. On est content qu'il en soit là aujourd'hui et qu'il ait trouvé les bonnes solutions », a jugé le grand ami de Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS.