Départ de Mbappé : Son pote annonce une révolution au PSG !

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour rejoindre le Real Madrid. Un an plus tôt, d'autres stars ont claqué la porte du Parc des Princes, notamment Neymar et Lionel Messi. Comme l'a annoncé Achraf Hakimi, grand ami de Kylian Mbappé, le PSG mise sur son collectif depuis le départ de toutes ses vedettes.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Avant le départ de Kylian Mbappé le 1er juillet 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de mettre fin à sa génération bling-bling. En ce sens, le club de la capitale s'est séparé de toutes ses vedettes lors de l'été 2023. Ainsi, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos, entre autres, ont été poussés vers la sortie.

«Le plus important, c'est l'équipe»

Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi, Achraf Hakimi a affirmé que le PSG construisait un groupe solide depuis qu'il a lâché ses vedettes. « Si la force collective est dûe au départ des stars ? Depuis que le coach est là, il a envoyé un message clair : "le plus important, c'est l'équipe, et pas les individualités". Quand on joue ensemble, les uns pour les autres, on est plus forts. On essaie d'améliorer les connexions entre nous. C'est l'objectif de ce PSG », a confié le grand ami de Kylian Mbappé.